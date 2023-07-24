«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве упал беспилотник. Жертв и повреждений нет. Сотрудники правоохранительных органов изъяли летательный аппарат. Как отмечает ТАСС, речь идет про гражданский беспилотник с камерой.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО в Первомайском возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет»,— приводит «РИА Новости» слова собеседника в службах.

Сегодня ночью, 24 июля, около четырех утра два беспилотника, как сообщили в Минобороны, были подавлены средствами РЭБ. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Никто не пострадал. Прошлая атака беспилотников на Москву произошла 30 мая. Россия в обеих атаках обвинила Украину. Киев не подтверждал, но и не опровергал свое участие в атаке с помощью БПЛА российской столицы.

Подробнее об атаке беспилотников на Москву читайте в материале «Ъ» «Оркестр бомбили».