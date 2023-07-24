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Коммерсантъ FM
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В Новой Москве упал беспилотник

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве упал беспилотник. Жертв и повреждений нет. Сотрудники правоохранительных органов изъяли летательный аппарат. Как отмечает ТАСС, речь идет про гражданский беспилотник с камерой.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО в Первомайском возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет»,— приводит «РИА Новости» слова собеседника в службах.

Атака беспилотников на Москву. Главное

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Сегодня ночью, 24 июля, около четырех утра два беспилотника, как сообщили в Минобороны, были подавлены средствами РЭБ. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Никто не пострадал. Прошлая атака беспилотников на Москву произошла 30 мая. Россия в обеих атаках обвинила Украину. Киев не подтверждал, но и не опровергал свое участие в атаке с помощью БПЛА российской столицы.

Подробнее об атаке беспилотников на Москву читайте в материале «Ъ» «Оркестр бомбили».

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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