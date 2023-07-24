Путин и Лукашенко приехали на Валаам

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко посетили карельский остров Валаам на Ладожском озере. В последний раз они вместе были там в 2019 году.

На Валааме президенты двух стран посетили, в частности, мужской монастырь, Спасо-Преображенский собор, Смоленский скит и могилу архимандрита Мефодия.

В храме господин Путин немного пообщался с верующими. «Рады вас видеть! Здоровья! Спасибо»,— приветствовали посетители храма президента. «Взаимно»,— ответил он им.

Валаамский монастырь ежегодно посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Господин Лукашенко прибыл с очередным визитом в Россию 22 июля. 23 июля президент РФ принял своего коллегу в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

В тот же день президенты осмотрели в Кронштадте Музей военно-морской славы и ставропигиальный Никольский Морской собор, где пообщались с собравшимися на площади у храма.

О визите читайте в публикации «Ъ» «А он, мятежный, просит Жешув».

Мария Федотова