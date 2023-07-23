Владимир Путин проводит встречу с Александром Лукашенко в Петербурге

Президенты РФ и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, сообщает «Пул Первого». Лидеры страны также анонсировали два дня неформального общения.

«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести»,— цитирует «Пул Первого» господина Путина в начала официальной встречи с господином Лукашенко.

В рамках программы визита господа Лукашенко президенты также посетили Музей военно-морской славы — новый объект кластера «Остров фортов» в Кронштадте и Старвропигиальный Никольский морской Собор.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте