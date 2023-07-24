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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал гендиректора Transparency Russia Илью Шуманова за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал гендиректора Transparency Russia (признана Минюстом иностранным агентом) Илью Шуманова (признан Минюстом иностранным агентом) на 100 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иноагента (ст. 4 19.34 КоАП). В пресс-службе суда уточнили ТАСС, что протокол в отношении господина Шуманова был составлен Роскомнадзором.

Илья Шуманов (признан иностранным агентом)

Илья Шуманов (признан иностранным агентом)

Фото: страница Ильи Шуманова (объявлен Минюстом физлицом-иноагентом) в соцсети

Илья Шуманов (признан иностранным агентом)

Фото: страница Ильи Шуманова (объявлен Минюстом физлицом-иноагентом) в соцсети

Минюст внес Илью Шуманова в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года, а возглавляемую им организацию — в 2015 году. 6 марта Генпрокуратура России признала международную организацию Transparеncy International, частью которой является Transparency Russia, нежелательной организацией.

По версии Генпрокуратуры, Transparеncy International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивалась во внутренние дела» России, представляя угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. 16 марта российское подразделение организации объявило о ликвидации юридического лица.

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