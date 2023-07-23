Родители складывают траты

Расходы россиян на подготовку детей к школе могут вырасти. По данным «Яндекса», 23% родителей собираются увеличить траты на сборы к началу учебного года. Ритейлеры при этом утверждают, что постарались сдержать рост цен, в том числе за счет импортозамещения. Во сколько обойдется покупка школьных принадлежностей и одежды? И как изменился ассортимент за год? Выясняла Анна Маргулис.

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Родители уже занялись покупками к сентябрю, сообщили “Ъ FM” ритейлеры. И бизнес рассчитывает на рост спроса год к году. Ведь, по данным Министерства просвещения, в 2023 году школьников в стране станет на 0,5 млн больше в сравнении с 2022-м.

По данным опроса «Яндекса», почти половина родителей приобретают товары для начала учебного года заранее. Среди основных трат — канцелярия, одежда и обувь. При этом если год назад почти 30% покупателей собирались увеличить расходы, то в этом году таковых — чуть больше 20%. Кроме того, россияне стали чаще обращать внимание на скидки.

В результате средний чек, например, в магазинах «Детский мир» может составить чуть более 5 тыс. руб., сообщила “Ъ FM” пиар-директор сети Наталья Рычкова:

«Траты на сборы в школу в этом году не вырастут, мы зафиксировали цены на уровне 2022-го, чтобы этот процесс был для родителей менее болезненным.

Это касается и одежды с обувью, и канцелярских товаров. Самые популярные бренды — Futurino, S’cool и Chessford, если мы говорим про школьную форму, и Jomoto — в спортивной одежде. Вместе с тем на старшеклассников могут вырасти затраты, потому что там появляются более модные запросы.

Известные производители школьной формы — это "Смена", PlayToday, Silver Spoon в люксовом, скажем так, сегменте. Для сравнения — школьный сарафан для девочки стоит 4 тыс. руб., а если мы возьмем Futurino, то он будет стоить 1 тыс. руб.».

Летом 2022-го, по данным «Авито», сборы ребенка в школу в среднем обходились в 54 тыс. руб. В этом году, как ожидают ритейлеры, расходы вырастут максимум на 10%.

Потенциальных покупателей, вероятно, будет меньше, но выручка от этого не снизится, заметил председатель совета директоров сети гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац:

«Бумага подорожала очень сильно, раза в полтора. Стоимость итоговых изделий выросла примерно на 20%. У нас очень существенно подросла доля в карандашах, школьных и художественных, именно российского производства. Средний чек изменится, но я думаю, что это будет примерно на уровне инфляции, процентов 10-12.

В качестве замены дорогим импортным пластилинам, например, появился прекрасный продукт "РАСТИпласт". Европейские аналоги стоили раза в три дороже. Кроме того, японский бренд Pentel как поставлялся, так и поставляется. Дневники, тетрадки предлагают разные российские фабрики.

Между тем, думаю, что у нас произойдет уменьшение посещаемости торговых центров, процентов на 5-7 по сравнению с прошлым годом. Но за счет инфляционного роста цен среднего чека по выручке мы останется примерно на уровне 2022-го».

В «Московском доме книги» “Ъ FM” сообщили, что цены на канцелярские принадлежности за год выросли на 5-7%, а на рюкзаки и пеналы — на 20-25%. В свою очередь, учебная литература подорожали на 10%, и это не предел.

В издательствах объясняют повышение цен ростом трат на бумагу и оборудование. Такую тенденцию подтверждает и ведущий пиар-менеджер федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова:

«Есть товары, на которые неизбежно растет цена, поскольку дорожает сырье. Здесь рост составляет 10-15%, но мы стараемся сохранить наш прайс. Что касается ухода иностранных брендов, то это не более 10-15% доли от всего рынка.

Вместе с тем трудности в логистической цепочке также сказываются, например, стоимость маркеров изменилась на 30%, у бренда Faber-Castell — даже на 40%. Но многие привычные марки остались, в частности, Koh-i-Noor, Maped.

В этом году доля собственного производства у нас увеличилась на 20%. Средний чек на школьную кампанию составляет 1,9 тыс. руб. При этом минимальная корзина в нашей сети обойдется в 1,5 тыс. руб., в среднем сегменте и чуть выше закупка обходится дороже, в 2,3 тыс. руб.».

Что же касается ноутбуков и смартфонов для школьников, то здесь появился дополнительный фактор спроса. Согласно исследованию аналитиков «Яндекса», дети стали чаще интересоваться занятиями по программированию и дизайну — на 33% и 17% соответственно в сравнении с прошлым годом.

Но родители, решившие обновить гаджеты, которые необходимы для учебы, могут и передумать. Из-за ослабления рубля техника в специализированных магазинах начала дорожать примерно на 10-15%.

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