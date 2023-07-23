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Коммерсантъ FM
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Отпуск не отпускает с работы

Как руководители относятся к переработкам сотрудников во время отдыха

Больше половины россиян продолжают работать даже во время отпуска. Как показал опрос сервиса «Доктис», полностью отвлечься от трудовых обязанностей могут 43% граждан. Остальные же вынуждены либо постоянно находиться на связи с офисом, либо периодически подключаться для решения срочных вопросов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал у руководителей компаний, удается ли им самим и их подчиненным полноценно отдыхать в отпуске.

Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Какие-то проекты доводить до конца, безусловно, приходится во время отпуска. Это делается в достаточно спокойном режиме, но тем не менее полностью отпускать задачу, как правило, даже жаль. Есть ряд специалистов, которые полностью вовлечены в тот или иной процесс, и, конечно, во время отпуска стараются так или иначе находиться в курсе событий. По крайней мере, их коллеги знают, что в какой-то момент на каких-то ключевых точках необходимо с ними связаться и проинформировать о том, что происходит. Полностью отключаются от работы, например, кассиры».

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов: «В нашей отрасли все привыкли и достаточно успешно работают удаленно, неважно откуда: из дома или же за тридевять земель. Все комфортные, удобные, привычные инструменты находятся под рукой, когда есть более или менее живой компьютер и интернет. Как показывает практика, часто бывает, что и в отпуске приходится решать какие-то задачи. Кроме того, есть критичные для бизнеса вещи, когда понимаешь, что во время отдыха какое-то время, оторванное от семьи, будет целесообразно отдать компании. Такое не всегда можно спрогнозировать, но периодически приходится подключаться».

Основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова: «Конечно же, отпуск должен быть отпуском, чтобы мы могли отключаться от работы. У меня это получается, если я уезжаю куда-то на ретрит с погружением в медитации. Бывает, что и в отпуске мы встречаемся раз в три дня для конференции в Zoom и проводим, например, совет директоров. По поводу сотрудников, если это бэк-офис — реклама, диспетчеры, юристы, — то они, когда уезжают, действительно отключаются от работы. Но если ты работаешь с клиентом, которого ведешь, то сделать это невозможно».

При поиске работы кандидаты сейчас реже обращают внимание на указанный в вакансиях гарантированный отпуск. Гораздо больше соискателей волнует размер зарплаты, наличие социального пакета и возможность дополнительного обучения, отмечает гендиректор кадровое агентство ProPersonnel Татьяна Долякова.

Вместе с тем, по ее словам, готовность сотрудников оставаться на связи во время отпуска может повлиять на их карьерные перспективы, особенно если они работают в частных компаниях:

«Если мы говорим о госкорпорациях, то здесь работодатель обязан предоставлять полноценный отпуск, и очень часто, наоборот, рекомендует сотрудникам его брать, особенно в период, когда несезон в компаниях.

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Если же речь идет о малом и среднем бизнесе, то работодатели далеко не всегда поощряют, когда люди уходят отдыхать, и максимум отпускают на две недели, хотя по законодательству в принципе можно брать все положенные 28 дней.

Есть случаи, когда работодатель отпускает на две недели, а остальное время оплачивает дополнительно, если сотрудник остается. Но это, наверное, частный случай, и этого еще пока нет как системы мотивации для работников.

Ведь это нарушает законодательство, и у компаний могут возникнуть проблемы с контролирующими органами. Как бонус, наверное, для продвижения в карьере собственники бизнеса отмечают, что сотрудники, во-первых, в отпуске на связи, и, во-вторых, не берут его часто. Скажем так, для построения карьеры внутри крупной структуры это существенный плюс».

Из тех, кто продолжает работать в отпуск, каждый четвертый считает, что никто лучше них не справится с задачами. Каждый пятый признается, что не успел завершить свои дела в рабочее время.

Между тем игнорирование отпуска или сокращение его продолжительности может привести к временной потере трудоспособности, предупреждает психотерапевт сервиса «Доктис» Елена Бурделова:

Работодатели — о готовности увеличивать фонд оплаты труда

Работодатели — о готовности увеличивать фонд оплаты труда

«Как бы это грубо ни прозвучало, незаменимых людей нет, и вообще это обязанность руководителя — организовывать работу так, чтобы его сотрудники по закону могли спокойно уходить в отпуск. В это время очень важно снять с себя ответственность с пониманием того, что высшей ценностью сейчас является сохранение собственного здоровья. Потому что, если будет истощение, то уже будут заблокированы возможности к получению других ценностей.

Кроме того, очень вредно отпуск разбивать на очень короткие промежутки. Минимум один отпуск должен длиться две недели.

Когда мы работаем во время отпуска, не происходит погружения в другую среду. Если психическим здоровьем не заниматься, если жертвовать им в угоду работы, то потом придется пожертвовать работой, дабы восстанавливаться».

Аналогичный опрос в начале лета проводил сервис Superjob. Как показало исследование, работать, несмотря на отпуск, в той или иной мере продолжают 79% граждан. Чаще других от отдыха вынуждены отвлекаться менеджеры по продажам, главные бухгалтеры и экономисты.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Алексей Нарышкин

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