Минобороны России отрицает обвинения Украины в ракетном ударе по собору в Одессе

Пресс-служба Минобороны России заявила, что российские вооруженные силы не наносили удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, который сильно пострадал при взрывах в ночь на 23 июля. Власти Украины утверждали, что собор пострадал из-за атаки ВС РФ. В Минобороны России говорят, что, судя по кадрам повреждений, собор пострадал из-за «безграмотных действий операторов» ПВО.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности»,— заявили в Минобороны. В ведомстве добавили, что все объекты, по которым наносился удар, находились на «безопасной дистанции» от храма.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Его построили в конце XVIII--начале XIX веков. Его разрушили большевики в 1936-м и воссоздали в начале 2000-х. Собор освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2010 году.

«С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса»,— добавили в Минобороны.

Российские военные уже несколько дней подряд наносят так называемые удары возмездия по объектам на Украине. Минобороны называет целями таких ударов военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина