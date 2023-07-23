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В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор пострадал во время взрывов, произошедших в ночь на 23 июля. Об этом сообщил местный горсовет. Фотографии разрушений опубликовали очевидцы в соцсетях и региональное управление национальной полиции.

Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата — крупнейший православный храм Одессы. был возведен в конце XVIII — начале XIX веков. Был разрушен в 1936-м и воссоздан в начале 2000-х. В 2010 году собор освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В официальном Telegram-канале городских властей Одессы сообщается, что собор получил «значительные повреждения». Утверждается, что пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери. На месте работают спасатели и городские коммунальные службы.

В Одессе в ночь на 23 июля произошла серия мощных взрывов. Местные власти сообщали о работе над городом средств противовоздушной обороны. Национальная полиция утверждает, что один человек погиб, 22 пострадали, в том числе четверо детей.

Россия и Русская православная церковь пока никак не комментировали информацию, Минобороны РФ не сообщало об атаках в ночь на 23 июля. Последние дни российская армия наносила по Украине, в частности по Одессе, «удары возмездия». Целями назывались объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры, склады боеприпасов.

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