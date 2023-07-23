Япония ужесточила контроль за экспортом товаров для производства полупроводников

С 23 июля вступило в силу решение правительства Японии ужесточить контроль за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, связанных с производством полупроводников и микросхем. Ужесточение контроля за экспортом введено в отношении всех стран, за исключением государств, ограничивших полупроводников в Китай.

В список внесены товары для термической обработки, литографии, травлению, напылению и другие. Из-за ужесточения норм экспортного контроля усложнится процедура оформления товаров из этого списка. Кроме того, для их экспорта необходимо получить разрешение министра экономики, торговли и промышленности. Ограничения не затрагивают дружественные страны и регионы, такие как США, Корея и Тайвань.

По данным агентства Kyodo, ограничения на экспорт затронут около десяти японских компаний, в том числе Tokyo Electron. В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии полагают, что воздействие на бизнес будет минимальным, поскольку речь идет не об эмбарго, а лишь об ограниченном списке продукции.

Ограничения на экспорт полупроводников в Китай ввели власти США в октябре 2022 года. Позднее американские власти попросили Японию и Нидерланды, которые лидируют в производстве полупроводников, присоединиться к ограничениям. Япония решила ужесточить контроль над экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей 31 марта.

В 2024 году Япония потратит на оборудование для производства чипов $7 млрд, благодаря этому рост в сравнении с нынешним годом составит 82%. Это самый большой годовой прирост в мире.

Анастасия Ларина