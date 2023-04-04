Япония увеличит инвестиции в производство чипов на 82%

В 2024 году Япония планирует потратить на оборудование для производства чипов $7 млрд. Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные международной ассоциации производителей оборудования и материалов для полупроводников SEMI, благодаря этому рост в сравнении с нынешним годом составит 82%. Это самый большой годовой прирост в мире. Для сравнения: Китай увеличит подобные расходы лишь на 2%, Северная и Южная Америка — на 23,9%, а Южная Корея — на 41,5%. Лидером по производству оборудования для изготовления чипов остается Тайвань — в 2024 году он вложит в эту сферу $24,9 млрд.

В 1980-е годы Япония была главным производителем полупроводников, однако позже уступила позиции таким игрокам, как Тайвань, Южная Корея и Китай. «Япония хочет прорыва в сфере чипов. Она хочет объединиться для исследований с такими странами, как США, и привлечь производственные мощности»,— считает Ен Вон Хо, аналитик по цепочкам поставок Корейского института международной экономической политики. Ранее уже сообщалось, что Япония и США договорились о совместной разработке продвинутых чипов.

В последние несколько лет многие компании и страны активно инвестировали в производство чипов, оборудования для них и т. д. Этому способствовал, с одной стороны, дефицит полупроводников в условиях роста числа гаджетов, а с другой — стремление многих стран снизить свою зависимость в этой сфере от зарубежных поставщиков.

На прошлой неделе Япония объявила о введении ограничений на экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников. Как отмечают эксперты, фактически это направлено против Китая, который и до этого испытывал сложности с производством чипов из-за американских ограничений на экспорт технологий.

Яна Рождественская