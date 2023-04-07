Twitter вернул логотип с синей птичкой, в понедельник неожиданно замененный на изображение собаки породы сиба-ину из интернет-мема.

Компания никак не прокомментировала ни первую смену логотипа, ни возвращение старого — изменения заметили сами пользователи. Логотип в виде синей птички используется сервисом с 2012 года.

После того как логотипом стала сиба-ину, владелец Twitter Илон Маск опубликовал скриншот переписки с пользователем, который просил его «купить Twitter и изменить логотип с птицей на собаку», и прокомментировал: «Как и было обещано». Сиба-ину еще и символ мем-криптовалюты Dogecoin, запущенной господином Маском. В понедельник после смены логотипа она выросла на 30%. После того как Twitter вернул синюю птичку, Dogecoin упала на 9%.

Яна Рождественская