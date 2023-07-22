Раненный в зоне СВО фотокорреспондент «РИА Новости» Михальчевский доставлен в Симферополь

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее сегодня, 22 июля, агентство сообщило о смерти военного корреспондента Ростислава Журавлева. По данным Минобороны, 33-летний мужчина погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ села Пятихатки Запорожской области. Там же получил ранения господин Михальчевский.

Под обстрел попал также журналист «Известий» Роман Польшаков, у него четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шилкова осколки в мягких тканях и небольшой перелом.

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Эрдни Кагалтынов