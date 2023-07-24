Game Insight разыграли в банкротство

В рамках дела о банкротстве разработчика мобильных игр «Гейм Инсайт» арбитражный суд постановил наложить арест на банковские счета и недвижимое имущества лиц, которые, как считает конкурсный управляющий, контролировали должника. Среди них бывший первый вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк, а также основатели интернет-холдинга Григорий Фингер и Михаил Винчель. Речь идет о 75,9 млн руб. долгов по зарплате 271 сотрудника студии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Мацанюк

Фото: Коммерсантъ Игорь Мацанюк

Фото: Коммерсантъ

В картотеке дел арбитражного суда “Ъ” обнаружил, что 9-й арбитражный апелляционный суд 18 июля частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Гейм Инсайт» (Game Insight, некогда крупный российский разработчик мобильных видеоигр, признан банкротом) Дениса Качуры о принятии обеспечительных мер в отношении граждан, которых он считает контролирующими должника лицами.

В частности, суд постановил наложить арест в пределах 75,9 млн руб. на банковские счета восьми физлиц. Среди них — бывший вице-президент Mail.ru Group Игорь Мацанюк, которого господин Качура называет бенефициаром «Гейм Инсайт», а также сооснователи Mail.ru Group Григорий Фингер и Михаил Винчель (оба вышли из числа совладельцев холдинга в 2012 году), бывший гендиректор «Гейм Инсайт» Алексей Фесенко, финансовый директор компании Анастасия Бубинец, основатель ООО «Дата-Код» Игорь Шелопаев (компания начала нанимать сотрудников «Гейм Инсайт» незадолго до банкротства, см. “Ъ” от 27 марта) и Сергей Аветиков — партнер Игоря Мацанюка по акселератору стартапов Farminers. Также суд наложил обеспечительные меры на пять объектов недвижимости, принадлежащих господину Фингеру.

«Гейм Инсайт» был крупным международным разработчиком мобильных игр, компанию учредили Игорь Мацанюк и Алиса Чумаченко. В портфеле проекты Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders. Российское юрлицо занималось разработкой игр по заказу литовской Game Insight UAB. В августе 2022 года компания подала заявление о собственном банкротстве, в октябре признана банкротом. На тот момент в реестр требований кредиторов была порядка 125 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 525,9 млн руб. (в 2021 году — 1,5 млрд руб.) при убытке в 406 млн руб. (в 2021 году чистая прибыль 100 млн руб.).

Господин Качура пояснил “Ъ”, что 75,9 млн руб.— это включенные в реестр кредиторов требования 271 сотрудника компании по зарплате: «Если говорить о наличии счетов, то у Игоря Мацанюка, как нам удалось установить, есть банковский счет в России. У Фингера и Винчеля счета закрыты». Он добавил, что сейчас следственные органы проводят проверку по факту преднамеренного банкротства. Ходатайство о привлечении перечисленных лиц к субсидиарной ответственности судом, по словам управляющего, пока не удовлетворено.

Между тем в рамках отдельного производства 18 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Гейм Инсайт» к его материнской структуре — литовской Game Insight UAB на 154 млн руб. Речь идет о средствах, которые российская структура недополучила от литовской в рамках контрактов на разработку игр.

Источник “Ъ” из числа бывших сотрудников компании говорит, что господин Мацанюк обращался к ряду сотрудников с предложением выкупить долги по зарплате. Господа Винчель и Мацанюк “Ъ” не ответили, с господами Фингером, Фесенко, Шелопаевым, Аветиковым и Анастасией Бубинец связаться не удалось.

Сложно прогнозировать, сочтет ли конкретный суд достаточными доводы заявителя или нет, например, арбитражные суды регионов принимают обеспечительные меры значительно чаще, чем Арбитражный суд Москвы, говорит адвокат коллегии адвокатов Delcredere Александр Спиридонов: «В этом деле первая инстанция тоже исходно отказала в принятии мер».

Для определения размера субсидиарной ответственности нужно рассчитать сумму непогашенных требований, включенных в реестр, и требований, возникших после возбуждения дела о банкротстве, уточнил юрист: «Пока еще только предстоит провести торги имуществом должника. Значит пока непонятно, какую часть требований удастся погасить за счет продажи имущества, а какая их часть может прийтись на субсидиарных ответчиков».

Субсидиарные ответчики несут солидарную ответственность, поясняет Александр Спиридонов: «Если кто-то них погасит весь долг, обязательства других ответчиков перед должником прекратятся. В пределах своей доли они должны заплатить лицу, погасившему долг. Поэтому арест одной и той же суммы на счетах разных лиц — нормальная практика. Это не должно привести к тому, что должник получит больше, чем причитается».

Никита Королев, Екатерина Волкова