Месси дебютировал за «Интер Майами»

Футболист Лионель Месси впервые сыграл за американский клуб «Интер Майами». Он вышел на замену на 54-й минуте матча Кубка Североамериканских лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль».

Пока «Майами» лидирует со счетом 1:0. Единственный гол забил финский футболист Роберт Тейлор.

35-летний Месси перешел в американский «Майами» из французского ПСЖ. Семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира 2022 года. Перешел в ПСЖ летом 2021 года. До этого, с 2003 года, играл за «Барселону».

О переходе — в материале «Ъ» «Лионеля Месси показали людям».

Леонид Уварчев