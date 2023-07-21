Telegram включает Stories

В Telegram появились Stories. Функция становится доступной при обновлении мессенджера до последней версии в Google Play или AppStore, кнопка для записи появилась рядом со значком «Написать сообщение». Отображаются Stories над чатами, причем раздел раскрывается только при нажатии на иконки. Пока публиковать истории могут лишь владельцы премиум-аккаунтов. Команда сервиса отметила, что такой режим доступа сохранится в текущем месяце. Может ли эта функция быть полезна бизнесу? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Создатель мессенджера Павел Дуров анонсировал появление Stories в конце июня 2023-го, однако не обещал, что новая функция будет доступна всем пользователям и Telegram-каналам.

Тех, кто использует эту площадку для продвижения бизнеса или монетизации блога, это расстроило, рассказал “Ъ FM” основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок. Однако, по его словам, новый инструмент в Telegram уже имеет несколько преимуществ в сравнении с аналогичными опциями в доступных соцсетях:

«Сам Павел Дуров не мыслит Telegram как социальную сеть, он хочет сделать самый удобный и динамично развивающийся мессенджер в мире. Функции в нем уже позволяют прикреплять ссылки, чего, например, Stories "ВКонтакте" так и не дали. Кроме того, когда делаешь такую публикацию, то можно выбрать, кому она будет видна. Но в Telegram-канал их пока публиковать нельзя, что стало главнейшим разочарованием для блогеров и известных персон».

По информации собеседников “Ъ FM”, в ближайшее время Stories в Telegram станут доступны пользователям без премиум-аккаунта, а через некоторое время и каналам. Правда, когда именно это случится, неизвестно.

Несмотря на то, что у такого инструмента есть потенциал, неясно, насколько опция окажется востребованной, отметила сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Когда новые продукты появляются, то идет очень хорошая конверсия. То есть сейчас из моей телефонной книжки она составляет порядка 30% людей. Они смотрят Stories, следят за мной, реагируют на мой контент, и это прекрасно.

Вместе с тем функция может и не прижиться, потому что все-таки, если мы говорим про медиапотребление в мессенджере, это текстовые сообщения.

Именно в этом всегда было главное преимущество Telegram. Stories пользуются далеко не все».

Кстати, возможность демонстрировать Stories только пользователям из телефонной книги — главное препятствие для бизнеса, который хотел бы задействовать этот инструмент для продвижения, подчеркнул ресторатор и маркетолог Александр Сысоев:

«Чтобы у вас не было потока из картинок людей, которых вы даже не знаете, для начала просто почистите свою записную книжку. У меня был контакт риэлтора, так он выложил уже 72 истории. Пришлось просто удалить его номер телефона, потому что это было невозможно смотреть, — он каждый раз был первым в строчке. Я не ожидал, конечно, что его увижу, потому что мы общались с ним девять лет назад».

Но в целом для малого бизнеса это может быть даже выгодно, хоть и энергозатратно, продолжает господин Сысоев:

«У Telegram гораздо больше возможностей, потому что он открыт. И можно было бы вновь вести людей якобы на частные аккаунты, которые на самом деле являются корпоративными. Но это пока, скорее, ухищрение, а не инструмент.

Если у собственника малого бизнеса в мессенджере идет общение, условно, с заказчиками на изготовление дверей, то он может использовать Stories как напоминание о себе. Но это частный случай, который пока нельзя масштабировать на любой другой бизнес».

Некоторые предприниматели уже активно тестируют Stories в Telegram. Финансовый консультант, управляющий партнер компании LWM Ленар Рахманов отмечает, что в перспективе такие публикации могут принести свои плоды:

«У нас довольно активная команда, которая занимается SMM, и она рекомендует пробовать все. Насколько это полезно? Я, например, просто выложил первую фотографию, и мне ответили человек пять, которых я давно не слышал, но это очень интересные люди.

Я сам тоже посмотрел некоторые Stories от своих старых друзей. Тоже лет пять, оказывается, я с ними не общался. Один из них, солидный бизнесмен из Москвы, написал мне: "Будем на связи".

Учитывая, что весь бизнес — это все-таки человеческие отношения, такая функция может быть полезной»

По словам основателя мессенджера Павла Дурова, команде Telegram так понравились Stories, что они уже не представляют себе мессенджер без них. Нечто подобное говорили разработчики опции долгих видео в Instagram (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в РФ корпорации Meta). Но особой популярности функция IGTV так и не снискала.

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Сабина Адлейба, Яна Загоровская