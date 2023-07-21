Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в ближайшее время провести переговоры президентом России Владимиром Путиным и обсудить зерновую сделку. Президент Турции также указал, что возобновить сделку необходимо из-за роста мировых цен на продовольствие. Он призвал западные страны предпринимать шаги для возобновления сделки.

«Прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий — от голода в некоторых регионах до новых волн миграции»,— заявил президент Турции в интервью TRT Haber.

«Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определенные ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу»,— сообщил он.

В прошлый раз господин Эрдоган допускал, что они обсудят зерновую сделку с Владимиром Путиным в августе, когда он будет в Турции, однако это было еще до истечения ее срока действия. При этом и 12 июля, и сегодня, 21 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не планирует переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин допускал выход России из зерновой сделки, если ее условия так и не выполнят. Срок действия зерновой сделки истек 17 июля, она так и не была продлена. Дмитрий Песков говорил, что Россия «незамедлительно вернется» к сделке, как только будет выполнена часть стамбульских соглашений: в частности, разрешен экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

Из-за истечения срока действия зерновой сделки Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, в том числе танкеры для погрузки зерна, будут считать перевозчиками военных грузов. Страны, под флагами которых будут следовать эти суда, Россия объявит вовлеченными в военный конфликт.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина