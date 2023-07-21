Polymetal планирует завершить перерегистрацию 7 августа

Polymetal после переговоров с регулирующими органами и получения их одобрения ожидает, что перерегистрация с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане закончится 7 августа. В результате акции не будут торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) после 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате перерегистрации акции Polymetal больше не будут совместимы с электронными расчетами в рамках CREST и перестанут соответствовать требованиям листинга LSE. При этом делистинг с LSE зависит от окончательного решения на собрании акционеров. Оно состоится 28 июля.

Для необходимых операций в связи с делистингом биржа AIX приостановит торги акциями Polymetal 1 августа. Они будут возобновлены в день перерегистрации или вскоре после нее. Несмотря на временную приостановку торгов, Polymetal подтверждает, что сохранит листинг на AIX. Эта биржа станет местом первичного листинга компании. Мосбиржа приостановит торги акциями Polymetal с 29 июля.

Совет директоров Polymetal предложил акционерам перерегистрировать компанию в AIX 10 мая. Редомициляцию одобрили 91,78% акционеров.

По итогу первого квартала выручка Polymetal выросла на 19%, до $733 млн. Это произошло за счет стабилизации каналов сбыта, а также снижения запасов при высоких ценах на золото. Чистый долг составил $2,428 млрд — это уровень первого квартала 2022-го.

Анастасия Ларина