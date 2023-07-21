Трудности перебора

Центризбирком (ЦИК) в четверг отклонил жалобу подмосковного депутата Бориса Надеждина на отказ в регистрации кандидатом в губернаторы Московской области. Он жаловался на то, что в поддержку остальных четырех кандидатов было собрано намного больше подписей, чем им было нужно для преодоления муниципального фильтра, и это исключило возможность выдвижения кого-либо еще. Но ЦИК не стал разбираться с «предположениями о нарушениях законодательства о выборах». Теперь депутат надеется на суд, в том числе Конституционный, который ранее указывал, что кандидат в губернаторы не вправе собирать подписей больше, чем требуется по закону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Надеждин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ЦИК на заседании 20 июля признал обоснованным отказ Мособлизбиркома зарегистрировать депутата Долгопрудненского совета депутатов Бориса Надеждина кандидатом на выборах губернатора Московской области. На этот пост выдвигались пять человек, но преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать в свою поддержку необходимое количество подписей муниципальных депутатов, удалось лишь четверым: это действующий губернатор Андрей Воробьев («Единая Россия»), а также депутаты Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия — За правду»).

Борис Надеждин (выдвигался от партии «Гражданская инициатива») смог собрать только 7 из 90 необходимых подписей. При этом, утверждает депутат, он стал жертвой злоупотребления правом: для четырех «системных» кандидатов осуществлялся организованный сбор подписей в таком количестве, которое исключило возможность кому-либо другому собрать нужное их число. Закон Московской области разрешает муниципальному депутату поддержать только одного кандидата в губернаторы и не позволяет отозвать уже поставленную подпись. Как сообщил господин Надеждин в своей жалобе, он послал запросы во все 55 местных советов и обнаружил, что «свободных» автографов практически не осталось. При этом за губернатора были собраны и заверены нотариусами подписи многих сотен депутатов, что явно превышает необходимое для регистрации число, утверждает депутат.

Между тем Конституционный суд (КС) еще в 2012 году заявил о недопустимости создания искусственных препятствий выдвижению других кандидатов путем сбора подписей в количестве, более чем на 5% превосходящем необходимое для регистрации кандидата (для Подмосковья это 94 подписи), напоминает Борис Надеждин. Поэтому он просил ЦИК запросить у нотариусов данные о количестве депутатов, поставивших свои автографы, и «в виде исключения» зарегистрировать его в качестве кандидата — даже с недостаточным числом подписей. «В сложившейся ситуации это только повысит легитимность выборов»,— утверждал депутат в своей жалобе.

Однако ЦИК решил, что сбор информации о количестве сданных муниципалами подписей не входит в его компетенцию, «для этого существуют другие органы», объяснила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Отменить решение облизбиркома комиссия тоже не сочла возможным. Как напомнил собравшимся член ЦИКа Евгений Шевченко, для отказа в регистрации было три отдельных основания: недостаточное число подписей, нарушение сроков извещения избиркома о проведении конференции по выдвижению кандидата и неуведомление об этой конференции Минюста. Доводы же, изложенные в жалобе, фактически сводятся к несогласию заявителя с установленным законодательством порядком поддержки выдвижения кандидата, а также к предположениям о нарушениях законодательства о выборах, говорится в постановлении ЦИКа.

Впрочем, и сам Борис Надеждин признал, что оснований для его регистрации у избиркома не было, а действовал он в соответствии с законом. «По сути дела, я обжалую административный ресурс и не вижу, где можно было бы еще его обжаловать»,— сказал он “Ъ”. Зато теперь, считает политик, ему открыта прямая дорога в Верховный суд, а затем, если потребуется, и в КС. И он надеется, что теперь хотя бы суд возьмет показания у нотариусов. На заседании рабочей группы ЦИКа его член, экс-судья КС Борис Эбзеев прямо так и сказал: «Вы пришли не туда, вам нужно в КС», рассказал господин Надеждин. По его словам, он будет добиваться признания неконституционным прежде всего избирательного законодательства Мособласти — в той мере, в какой оно запрещает депутатам сдавать больше одной подписи в поддержку того или иного кандидата. В федеральном законе прямого запрета нет, напоминает политик (там лишь сказано, что в случае, если один муниципал подпишется за нескольких кандидатов, засчитывается самый ранний автограф), но и вводить регионам подобное ограничение он не мешает.

Муниципальный фильтр сам по себе уже становился предметом рассмотрения КС: в 2012 году суд проверял соответствующие нормы по запросу депутатов от «Справедливой России» и КПРФ. Тогда КС признал, что федеральные власти вправе вводить специальные условия, позволяющие исключать из избирательного процесса участников, не имеющих достаточной поддержки избирателей, и в данном случае такую роль выполняет муниципальный фильтр. Однако кандидат не вправе набирать большее количество подписей муниципалов, чем требуется по закону, чтобы не посягать на возможность выдвижения другого кандидата, добавил КС.

Электоральный юрист Алексей Рыбин отмечает, что чем более узко поставлен вопрос, тем больше у заявителя шансов быть услышанным в КС, и с этой точки зрения постановка вопроса о запрете подмосковным депутатам ставить подпись более одного раза вполне оправданна. Тем более что сама по себе конструкция муниципального фильтра оставляет достаточно большое количество вопросов, отмечает эксперт: почему, например, кандидат в губернаторы должен «ловить» этих депутатов и узнавать, ставили ли они уже подпись и когда. В то же время отменить сам по себе муниципальный фильтр вряд ли получится, предупреждает юрист.

Анастасия Корня