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Коммерсантъ FM
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ЦИК утвердил правила рассадки журналистов и наблюдателей на участках

Центризбирком (ЦИК) на заседании 20 июля принял постановление о требованиях к определению специальных мест на избирательных участках для наблюдателей и представителей СМИ. Ранее они могли размещаться в любых местах участка, но в мае Госдума одобрила новую норму, согласно которой помещения для голосования должны быть оборудованы местами для СМИ и наблюдателей, а требования к таким местам определяет ЦИК.

Член комиссии Эльмира Хаймурзина пояснила, что иногда на участках возникают споры о том, где размещаться журналистам и почему им не везде можно ходить. Утверждаемые требования определяют эти места таким образом, чтобы, с одной стороны, наблюдатели и журналисты имели хороший обзор, а с другой — не нарушались тайна голосования и конфиденциальность персональных данных в документах, которые есть на участке, отметила госпожа Хаймурзина. Согласно документу, журналисты и наблюдатели должны видеть действия членов избиркома при подсчете голосов, ящики для голосования и КОИБы, увеличенную форму протоколов, а также иметь возможность осматривать сейф-пакеты. Места для фото- и видеосъемки и время, когда можно снимать, будет определять руководство участковых комиссий. Схемы помещений для голосования с учетом мест для СМИ и наблюдателей избиркомы должны утверждать своими решениями.

В ходе обсуждения член ЦИКа Евгений Колюшин спросил, смогут ли журналисты и наблюдатели с учетом новых требований передвигаться по помещению или должны будут все время находиться только на своих местах. Эльмира Хаймурзина ответила, что «вставать и ходить курить» никто не запрещает, но хаотично передвигаться по участку неправильно. «Не надо стоять у ящика для голосования, нависать над членами комиссии и так далее»,— поддержала ее председатель ЦИКа Элла Памфилова. Тем не менее господин Колюшин предложил внести в документ поправку о «свободном перемещении» по участку для журналистов и наблюдателей. «Свободно нельзя! — парировала госпожа Памфилова.— Если мы хотим дезорганизовать работу комиссии, давайте напишем еще "сядь на голову", извините». Важно соблюдать права журналистов и наблюдателей и не сажать их за 15 метров, чтобы они ничего не видели, но свободно передвигаться — это лишнее, резюмировала она. В итоге требования к рассадке СМИ и наблюдателей были одобрены в первоначальном виде большинством голосов, воздержался только господин Колюшин.

Елена Рожкова

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