Банк «Солидарность» продолжит выпуск UnionPay после введения санкций США

В поддержке банка «Солидарность» сообщили «РИА Новости», что кредитная организация продолжит выпуск карты платежной системы UnionPay в штатном режиме, несмотря на попадание в санкционный список США сегодня, 20 июля. При этом в банке не уточнили, будут ли карты работать за границей.

«Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме»,— cообщили в службе поддержки банка.

Также сегодня под санкции США, а также Канады попал Тинькофф-банк. В кредитной организации сообщили, что карты UnionPay банка перестанут работать за границей с сегодняшнего дня, в ближайшее время их выпуск прекратят «из-за решения платежной системы».