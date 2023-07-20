Tesla отзывает около 16 тыс. электромобилей в США из-за проблем с ремнем безопасности

Tesla отзывает почти 16 тыс. электромобилей Model S и Model X 2021–2023 годов выпуска из-за выявленных проблем с пристегиванием ремней безопасности на передних сиденьях.

«Отстегнутый ремень безопасности может неправильно удерживать пассажира во время аварии, увеличивая риск получения травм»,— говорится в отчете Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Регулятор уточнил, что Tesla разошлет всем владельцам указанных электромобилей уведомления до 12 сентября текущего года с предложением пройти бесплатный осмотр машины в одном из дилерских центров компании. В случае обнаружения неисправности системы крепления ремней эта система будет бесплатно заменена.

NHTSA начала расследование проблем с ремнями безопасности на электромобилях Tesla в марте этого года. К 19 июня регулятор получил 12 уведомлений от пользователей о такой проблеме. Однако регулятору неизвестно ни об одном случае аварии, получении травм или гибели владельцев Tesla из-за обозначенной проблемы.

Кирилл Сарханянц