Глава Якутии стал первым номером списка «Единой России» на выборах в думу Якутска

«Единая Россия» выдвинула список кандидатов в новый созыв городской думы Якутска, лидером которого стал глава республики Айсен Николаев, сообщили в региональном отделении партии. Господин Николаев выступил в роли так называемого паровоза — известного кандидата, который помогает привлечь голоса избирателей, но сам работать депутатом не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айсен Николаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Айсен Николаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава Якутии стал уже третьим губернатором, который в этом году возглавил список единороссов на выборах депутатов региональных административных центров. Ранее «паровозами» в Архангельске и Красноярске стали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

Это нетипичная ситуация: обычно в горсоветы региональных столиц единороссов ведут градоначальники. Так, в этом году в Майкопе (Адыгея) список «Единой России» возглавляет мэр Геннадий Митрофанов, в Абакане (Хакасия) — Алексей Лемин, в Волгограде (Волгоградская область) — Владимир Марченко, в Екатеринбурге (Свердловская область) — Алексей Орлов.

Напомним, параллельно Айсен Николаев баллотируется на второй губернаторский срок, а также возглавляет список единороссов на выборах в Госсобрание (парламент) Якутии.

Подробнее о губернаторах-«паровозах» на муниципальных выборах — в материале «Ъ» «Губернатор подменил мэра».

Андрей Прах