Нефтяники растеряли престиж

Профессия нефтяника или газовика перестала считаться престижной. Теперь россияне предпочитают работу в IT-сфере. Опрос о привлекательности различных профессий провел сервис HeadHunter. Немного уступили позиции айтишника работа топ-менеджером и президентом страны. Они, соответственно, находятся на втором и третьем месте рейтинга престижа. При этом опрос трехлетней давности показывал, что самые уважаемые профессии были в нефтегазовом секторе. Их отмечали 48% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сейчас же каждый второй опрошенный проголосовал за высокие технологии. Эта сфера привлекательна легким входом в профессиональное сообщество и высокими зарплатами, пояснила основатель международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter Татьяна Мельничук:

«В IT даже на начальном этапе уже можно получать хорошие деньги. Зарплата младшего разработчика начинается от 50-60 тыс. руб. В нефтегазовой сфере таких зарплат для специалиста без опыта работы, который только что закончил курсы, нет. В сфере информационных технологий достаточно быстрый карьерный рост. Если сотрудник смышленый, у него есть навыки, которые действительно помогают бизнесу, это сразу видно. Такому специалисту быстро повышают гонорар. Кроме того, не нужно иметь специальное образование. Зачастую в нефтегазовой сфере требуется диплом инженера, нужно пять-шесть лет получать сложное техническое образование, а в IT можно прийти из любой ниши, даже врачи сейчас перестают работать по специальности и переходят в айти».

Исследование показало, что профессиональные предпочтения во многом зависят от возраста респондентов. Так, например, молодое поколение чаще считает престижной сферы маркетинга и рекламы, искусства и культуры. А люди более зрелого возраста предпочитают работу в государственном секторе.

Рекрутеры отмечают, что вне зависимости от сферы деятельности, работники смотрят в первую очередь на три составляющие: зарплата, поддержка от работодателя и стабильность в отрасли в целом, пояснила зам гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга Ancor Татьяна Баскина:

«На самом деле интерес россиян к исторически привлекательному нефтегазовому, энергетическому и промышленному сектору не ослаб, просто в изменившейся ситуации появились и другие, не менее привлекательные специальности. Что это значит? Помимо зарплаты и каких-то базовых ценностей материального свойства, для работников очень важно благополучие на работе, забота о том, как устроена их поддержка.

Программы заботы или программы благополучия — совершенно новый тренд. Они включают очень много дополнительных факторов, соцпакет — это больше гигиенический уровень, а это и психологическая поддержка, и разного рода программы, связанные не только с физическим, но и с ментальным здоровьем, различного рода корпоративные социальные мероприятия. То есть все то, что помогает найти точку опоры и поддержать людей в турбулентных внешних обстоятельствах. Соискатели и сотрудники стали обращать внимание на то, как себя позиционирует компания по отношению к персоналу, а не только на зарплатный фактор.

Сектор госслужбы привлекателен некой гарантированной и стабильной занятостью в отличие от более турбулентных сфер экономики. С этим, собственно, и связаны то всплеск привлекательности к этому сегменту, то определенное снижение популярности».

В список наименее престижных сфер, по результатам исследования, попали ЖКХ, розничная торговля, работа в гостиницах, ресторанах, кейтеринге и в образовании. Собственную профессию престижной не считают 76% россиян. Эти респонденты рассматривают для себя возможность сменить род деятельности. В 2020-м так отвечали больше 80%.

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Светлана Белова