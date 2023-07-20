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Коммерсантъ FM
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Нефтяники растеряли престиж

Какие специальности россияне считают привлекательными

Профессия нефтяника или газовика перестала считаться престижной. Теперь россияне предпочитают работу в IT-сфере. Опрос о привлекательности различных профессий провел сервис HeadHunter. Немного уступили позиции айтишника работа топ-менеджером и президентом страны. Они, соответственно, находятся на втором и третьем месте рейтинга престижа. При этом опрос трехлетней давности показывал, что самые уважаемые профессии были в нефтегазовом секторе. Их отмечали 48% респондентов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сейчас же каждый второй опрошенный проголосовал за высокие технологии. Эта сфера привлекательна легким входом в профессиональное сообщество и высокими зарплатами, пояснила основатель международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter Татьяна Мельничук:

Какие сферы бизнеса готовы увеличивать гонорар работникам

Какие сферы бизнеса готовы увеличивать гонорар работникам

«В IT даже на начальном этапе уже можно получать хорошие деньги. Зарплата младшего разработчика начинается от 50-60 тыс. руб. В нефтегазовой сфере таких зарплат для специалиста без опыта работы, который только что закончил курсы, нет. В сфере информационных технологий достаточно быстрый карьерный рост. Если сотрудник смышленый, у него есть навыки, которые действительно помогают бизнесу, это сразу видно. Такому специалисту быстро повышают гонорар. Кроме того, не нужно иметь специальное образование. Зачастую в нефтегазовой сфере требуется диплом инженера, нужно пять-шесть лет получать сложное техническое образование, а в IT можно прийти из любой ниши, даже врачи сейчас перестают работать по специальности и переходят в айти».

Исследование показало, что профессиональные предпочтения во многом зависят от возраста респондентов. Так, например, молодое поколение чаще считает престижной сферы маркетинга и рекламы, искусства и культуры. А люди более зрелого возраста предпочитают работу в государственном секторе.

Рекрутеры отмечают, что вне зависимости от сферы деятельности, работники смотрят в первую очередь на три составляющие: зарплата, поддержка от работодателя и стабильность в отрасли в целом, пояснила зам гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга Ancor Татьяна Баскина:

«На самом деле интерес россиян к исторически привлекательному нефтегазовому, энергетическому и промышленному сектору не ослаб, просто в изменившейся ситуации появились и другие, не менее привлекательные специальности. Что это значит? Помимо зарплаты и каких-то базовых ценностей материального свойства, для работников очень важно благополучие на работе, забота о том, как устроена их поддержка.

На каких условиях «белые воротнички» готовы поменять профессию

На каких условиях «белые воротнички» готовы поменять профессию

Программы заботы или программы благополучия — совершенно новый тренд. Они включают очень много дополнительных факторов, соцпакет — это больше гигиенический уровень, а это и психологическая поддержка, и разного рода программы, связанные не только с физическим, но и с ментальным здоровьем, различного рода корпоративные социальные мероприятия. То есть все то, что помогает найти точку опоры и поддержать людей в турбулентных внешних обстоятельствах. Соискатели и сотрудники стали обращать внимание на то, как себя позиционирует компания по отношению к персоналу, а не только на зарплатный фактор.

Сектор госслужбы привлекателен некой гарантированной и стабильной занятостью в отличие от более турбулентных сфер экономики. С этим, собственно, и связаны то всплеск привлекательности к этому сегменту, то определенное снижение популярности».

В список наименее престижных сфер, по результатам исследования, попали ЖКХ, розничная торговля, работа в гостиницах, ресторанах, кейтеринге и в образовании. Собственную профессию престижной не считают 76% россиян. Эти респонденты рассматривают для себя возможность сменить род деятельности. В 2020-м так отвечали больше 80%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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