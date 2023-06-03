Сотрудников удерживают зарплатами

Более половины работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам. Это следует из опроса HeadHunter. По их данным, каждая вторая компания собирается увеличить фонд оплаты труда до 15%. В основном так ответили представители сферы айти, недвижимости и строительства. А вот сократить зарплаты готовятся только 3% респондентов. О снижении оплаты труда чаще всего заявляли в компаниях из сферы розничной торговли и финансовых технологий.

“Ъ FM” связался с представителями бизнеса и выяснил, будут ли они повышать зарплаты сотрудникам? И каким еще способам мотивации они прибегают?

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24»: «Ситуация сегодня такова, что именно намерения повышать обычно нет. Есть необходимость это делать в связи с ростом рынка или с какими-то изменениями. Индексация происходит по большому количеству IT-профессий. Айти-специалистов всегда не хватало. И то, что происходит сейчас, нельзя, наверное, характеризовать как какую-то особую нехватку. Квалифицированных кадров всегда было недостаточно. Новые специалисты приходят, но их уровня зачастую не хватает. Поэтому дефицит в этой области сохраняется». Максим Третьяков, генеральный директор завода «Элкат»: «Мы собираемся повысить доход. У нас больший упор направлен на личную эффективность. Собираемся увеличить гонорары через достижение результатов. Например, снабженцы, коммерсанты в принципе завязаны на прибыльных сделках по продаже либо покупки сырья. У нас сейчас дефицитный специалист получает в два раза больше, чем его начальник. Люди, приносящие результаты, получают бонусы с чистой прибыли. Но есть и редкие категории профессионалов, которых за другие деньги найти не можем, у нас их не много, но они нам жизненно необходимы. Мы просто поднимаем зарплату, пока спрос и предложение не находят друг друга». Основатель компании «Бест-Новострой» и управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова: «Если сотрудники востребованы, конечно же, идет повышение. Если рынок труда не дает возможности выбирать из кадров, которые тебе нужны — топ-менеджеры, маркетологи, айтишники — то их зарплаты повышаются. Борьба, как мы видели, проходит волнами. В нашей компании в частности все идет ровно, и уровень зарплаты не скачет, а соответствует KPI сотрудника. Нет такого, что мы должны бежать и повышать гонорары работникам. Все пользуются бонусами. Чем выше пост, занимаемый сотрудника, тем больше KPI, тем он больше зависит от бонуса премиальной части».

При этом 60% руководителей компаний, согласно опросу HeadHunter, до конца года хотят расширить штат. Как отмечают работодатели, они заинтересованы в первую очередь в линейном персонале, программистах и менеджерах по продажам. В свою очередь на сокращения готов пойти каждый десятый респондент. Основная причина — растущие расходы на производство и экономическая ситуация в стране.

Но, как отмечает генеральный директор кадрового агентства «ВИЗАВИ – Консалт» Валерия Дворцевая, даже при ограниченном бюджете все же большинство компаний пытается разными способами удержать сотрудников:

«Мы видим тренд на повышение зарплат. Он вынужденный. Демография, плюс текущая ситуация определяют этот дефицит. И поэтому говорить только про три сферы я бы точно не рискнула. Где большая нехватка, там и повышают. Дефецит рабочих рук — это конкуренция за персонал, особенно, как показывает практика, в сфере строительства, например, проектировщики, архитекторы, ГИПы, ГАПы.

В сфере производства нужны высококвалифицированные рабочие специальности — это технологи, механики. Растут зарплаты у менеджеров по продажам. Это все отрасли. Повышаются доходы и у линейного персонала, например, у синих воротничков, работающих на складах. Рост составляет от 10 тыс. руб. до, наверное, где-то порядка 25%. В сфере IT он, наоборот, остановился и остался, скорее, среди тимлидов, руководителей проектов. Очень востребованы сейчас специалисты, которые повышают эффективность производства. И вот здесь тоже растут гонорары.

Как пытаются удержать сотрудников компаний, которые не готовы повышать зарплаты? Либо это прекрасная работа с брендом работодателя, репутация на рынке, интересные проекты, престижность, либо компании просто учат кадры внутри или перераспределяют функционал».

“Ъ FM” также провел опрос среди подписчиков Telegram-канала KFM 93,6 и выяснил, поднимали ли им зарплату в этом году. Так, больше половины участников голосования сообщили, что оклад им не повышали.

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Анна Маргулис