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Коммерсантъ FM
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Сотрудников удерживают зарплатами

Какие сферы бизнеса готовы увеличивать гонорар работникам

Более половины работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам. Это следует из опроса HeadHunter. По их данным, каждая вторая компания собирается увеличить фонд оплаты труда до 15%. В основном так ответили представители сферы айти, недвижимости и строительства. А вот сократить зарплаты готовятся только 3% респондентов. О снижении оплаты труда чаще всего заявляли в компаниях из сферы розничной торговли и финансовых технологий.

“Ъ FM” связался с представителями бизнеса и выяснил, будут ли они повышать зарплаты сотрудникам? И каким еще способам мотивации они прибегают?

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24»: «Ситуация сегодня такова, что именно намерения повышать обычно нет. Есть необходимость это делать в связи с ростом рынка или с какими-то изменениями. Индексация происходит по большому количеству IT-профессий. Айти-специалистов всегда не хватало. И то, что происходит сейчас, нельзя, наверное, характеризовать как какую-то особую нехватку. Квалифицированных кадров всегда было недостаточно. Новые специалисты приходят, но их уровня зачастую не хватает. Поэтому дефицит в этой области сохраняется».

Максим Третьяков, генеральный директор завода «Элкат»: «Мы собираемся повысить доход. У нас больший упор направлен на личную эффективность. Собираемся увеличить гонорары через достижение результатов. Например, снабженцы, коммерсанты в принципе завязаны на прибыльных сделках по продаже либо покупки сырья. У нас сейчас дефицитный специалист получает в два раза больше, чем его начальник. Люди, приносящие результаты, получают бонусы с чистой прибыли. Но есть и редкие категории профессионалов, которых за другие деньги найти не можем, у нас их не много, но они нам жизненно необходимы. Мы просто поднимаем зарплату, пока спрос и предложение не находят друг друга».

Основатель компании «Бест-Новострой» и управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова: «Если сотрудники востребованы, конечно же, идет повышение. Если рынок труда не дает возможности выбирать из кадров, которые тебе нужны — топ-менеджеры, маркетологи, айтишники — то их зарплаты повышаются. Борьба, как мы видели, проходит волнами. В нашей компании в частности все идет ровно, и уровень зарплаты не скачет, а соответствует KPI сотрудника. Нет такого, что мы должны бежать и повышать гонорары работникам. Все пользуются бонусами. Чем выше пост, занимаемый сотрудника, тем больше KPI, тем он больше зависит от бонуса премиальной части».

При этом 60% руководителей компаний, согласно опросу HeadHunter, до конца года хотят расширить штат. Как отмечают работодатели, они заинтересованы в первую очередь в линейном персонале, программистах и менеджерах по продажам. В свою очередь на сокращения готов пойти каждый десятый респондент. Основная причина — растущие расходы на производство и экономическая ситуация в стране.

Но, как отмечает генеральный директор кадрового агентства «ВИЗАВИ – Консалт» Валерия Дворцевая, даже при ограниченном бюджете все же большинство компаний пытается разными способами удержать сотрудников:

Как дефицит кадров устремился к рекорду

Как дефицит кадров устремился к рекорду

«Мы видим тренд на повышение зарплат. Он вынужденный. Демография, плюс текущая ситуация определяют этот дефицит. И поэтому говорить только про три сферы я бы точно не рискнула. Где большая нехватка, там и повышают. Дефецит рабочих рук — это конкуренция за персонал, особенно, как показывает практика, в сфере строительства, например, проектировщики, архитекторы, ГИПы, ГАПы.

В сфере производства нужны высококвалифицированные рабочие специальности — это технологи, механики. Растут зарплаты у менеджеров по продажам. Это все отрасли. Повышаются доходы и у линейного персонала, например, у синих воротничков, работающих на складах. Рост составляет от 10 тыс. руб. до, наверное, где-то порядка 25%. В сфере IT он, наоборот, остановился и остался, скорее, среди тимлидов, руководителей проектов. Очень востребованы сейчас специалисты, которые повышают эффективность производства. И вот здесь тоже растут гонорары.

Как пытаются удержать сотрудников компаний, которые не готовы повышать зарплаты? Либо это прекрасная работа с брендом работодателя, репутация на рынке, интересные проекты, престижность, либо компании просто учат кадры внутри или перераспределяют функционал».

“Ъ FM” также провел опрос среди подписчиков Telegram-канала KFM 93,6 и выяснил, поднимали ли им зарплату в этом году. Так, больше половины участников голосования сообщили, что оклад им не повышали.

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Анна Маргулис

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