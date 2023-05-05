Из офиса — на производство

Россияне не прочь сменить офисное кресло на место у станка. Как выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру», больше половины граждан, занятых интеллектуальным трудом, готовы поменять свою профессию на рабочую. Правда, лишь 15% опрошенных согласны пойти на этот шаг без каких-либо дополнительных условий. В большинстве своем респонденты готовы трудиться на заводе или фабрике, только если окажутся в непредвиденной ситуации, например, попадут под сокращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Причины же выбрать именно физический труд у всех разные, рассказала пиар-менеджер сервиса «Зарплата.ру» Татьяна Старостина:

«48% опрошенных, например, больше всего мотивирует возможность заработать больше, чем на офисных должностях. 23% — занять более стабильное положение на случай экономического кризиса. Возможность заниматься трудом, который в данный момент является хобби, отметили 20% респондентов, а шанс уйти с надоевшей работы — 12%. Также 12% участвующих в опросе назвали среди причин желание помочь стране своим трудом.

Из наиболее привлекательных рабочих профессий в первую очередь были названы кондитер, пекарь, повар, швея, строитель, водитель, сварщик. Наименее популярными оказались монтажник, механик и каменщик.

Вместе с тем 42% респондентов отметили, что им хватит 150-200 тыс. руб. в месяц, чтобы однозначно согласиться и сменить свою профессию на рабочую.

39% согласны перейти на более скромную сумму в 100-150 тыс. руб. 200-300 тыс. руб. мотивируют к переменам деятельности 11% респондентов, и 8% опрошенных согласились бы на физический труд только за 300 тыс. руб. и более»

Уйти из офиса ради зарплаты меньше 100 тыс. руб., если верить опросу аналитиков, не готов никто. Но готовы ли предприятия платить бывшим клеркам такие деньги? И заинтересованы ли они в таких работниках в принципе? Об этом “Ъ FM” узнал у руководителей крупных российских компаний.

Генеральный директор сети магазинов одежды Finn Flare Ксения Рясова: «Мы бы с удовольствием таких работников взяли. Вопрос исключительно в их профессиональном уровне. Потому что швея с зарплатой в 70 тыс. — это специалист достаточно высокой квалификации. Мы в Finn Flare проводим тестирование работников, ведь наши вещи не могут быть криво сшиты». Председатель совета директоров инжиниринговой компании 2K Иван Андреевский: «Профессия строителя связана с миграцией. Один крупный проект начинается и завершается в течение полутора лет, и потом происходит перебазировка. Насколько готовы на это офисные работники, большой вопрос. Они все-таки замечены в оседлом образе жизни. Кроме того, надо учитывать погодные и сезонные условия. То есть работать, возможно, придется и в Московской области, и в республике Саха». Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Ситуация с кадрами сейчас более или менее сбалансированная. Какого-то сильного дефицита не наблюдается. Специалисты есть, но далеко не всегда у них высокая квалификация. Поэтому мы идем двумя путями: либо обучаем студентов, берем их на практику, смотрим на их работу и потом принимаем в штат наиболее толковых, либо нанимаем уже состоявшихся специалистов, оценивая, на что человек годен, что он уже умеет».

По данным сервиса «Зарплата.ру», только 15% офисных работников не готовы сменить свою профессию на рабочую ни при каких условиях. Тем временем обрабатывающие производства, а также компании сфер водоснабжения, хранения и транспортировки, возглавили список самых недоукомплектованных работниками предприятий по версии ЦБ. В целом же на рынке наблюдается рекордный с 1998 года дефицит кадров.

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Лилия Галявиева