Александр Моор представил кандидатов в Совет Федерации

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор подал второй пакет документов в качестве кандидата на выборах губернатора региона и представил список кандидатов в члены Совета Федераций. Об этом в telegram-канале сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин.

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Сенаторами Совета Федераций могут стать:

Сергей Медведев — депутат Тюменской областной думы, председатель комитета регионального парламента по бюджету, налогам и финансам;

Павел Тараканов — сенатор, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам;

Владимир Ульянов —депутат Тюменской облдумы, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Сейчас облизбирком займется проверкой достоверности подписей, проставленных в листах поддержки депутатами дум и главами муниципалитетов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего Александра Моора поддержали более 200 представителей власти.

Напомним, тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло Александра Моора в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области в конце июня. Своих кандидатов на выборы главы региона также выдвинули: КПРФ — депутата облдумы Ивана Левченко, ЛДПР — депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, «Справедливая Россия — Патриот — За Правду» — председателя регионального отделения Владимира Пискайкина.

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