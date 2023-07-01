Александр Моор подал документы для участия в выборах губернатора Тюменской области

Действующий глава Тюменской области Александр Моор подал документы в региональный избирком для участие в выборах губернатора. Ранее он был выдвинут от партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Поступили необходимые для выдвижения на должность губернатора Тюменской области документы от действующего губернатора Тюменской области Александра Моора»,— говорится в сообщении избирательной комиссии региона.

27 июня избирком сообщал, что пакет документов для выдвижения на должность губернатора также поступил от члена партии ЛДПР Дениса Садовникова, а 24 июня от председателя совета реготделения партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду!» Владимира Пискайкина.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ-Урал» «Губернатору создали окружение».

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