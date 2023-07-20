Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Си Цзиньпин и Генри Киссинджер встретились в Пекине

В Пекине прошла встреча лидера КНР Си Цзиньпина и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Встреча состоялась в государственном гостевом доме Дяоюйтай, передает AFP со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Подробности встречи не приводятся. Телеканал CCTV только отмечает, что с 1971 года 100-летний американский дипломат побывал в Китае больше 100 раз.

Накануне, 19 июля, Генри Киссинджер встречался с руководителем канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Китайский дипломат тогда сказал, что действующему руководству США нужны «дипломатическая мудрость в стиле Киссинджера и политическое мужество в стиле Никсона».

Господин Киссинджер занимал должности госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Как напоминает Reuters, он играл ключевую роль в нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином в 1970-х годах и после ухода с должности регулярно посещал Китай. Белому дому известно о текущем визите 100-летнего политика в Китай, там отмечали, что господин Киссинджер действует не от лица правительства США.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...