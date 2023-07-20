Си Цзиньпин и Генри Киссинджер встретились в Пекине

В Пекине прошла встреча лидера КНР Си Цзиньпина и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Встреча состоялась в государственном гостевом доме Дяоюйтай, передает AFP со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Подробности встречи не приводятся. Телеканал CCTV только отмечает, что с 1971 года 100-летний американский дипломат побывал в Китае больше 100 раз.

Накануне, 19 июля, Генри Киссинджер встречался с руководителем канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Китайский дипломат тогда сказал, что действующему руководству США нужны «дипломатическая мудрость в стиле Киссинджера и политическое мужество в стиле Никсона».

Господин Киссинджер занимал должности госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Как напоминает Reuters, он играл ключевую роль в нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином в 1970-х годах и после ухода с должности регулярно посещал Китай. Белому дому известно о текущем визите 100-летнего политика в Китай, там отмечали, что господин Киссинджер действует не от лица правительства США.

Леонид Уварчев