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Коммерсантъ FM
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Ван И: США нужна мудрость Киссинджера и мужество Никсона

Руководитель канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. Он заявил ему, что Вашингтон не сможет сдержать или изменить Китай и призвал к дипломатической мудрости и политической смелости.

Ван И

Ван И

Фото: Reuters

Ван И

Фото: Reuters

«Политика США в отношении Китая требует дипломатической мудрости в стиле Киссинджера и политического мужества в стиле Никсона»,— сказал Ван И (цитата по Reuters).

Китайский дипломат назвал Генри Киссинджера «старым другом» и поблагодарил его за «незаменимую роль» в укреплении взаимопонимания между двумя странами. На встрече Ван И призвал США «дистанцироваться от сепаратистской деятельности», направленной на независимость Тайваня.

Господин Киссинджер занимал должности госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Как напоминает Reuters, он играл ключевую роль в нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином в 1970-х годах и после ухода с должности регулярно посещал Китай. Белому дому известно о текущем визите 100-летнего политика, там отмечали, что господин Киссинджер действует не от лица правительства США.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Генри Киссинджер и разные поколения отечественных политиков

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В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, если не брать в расчет участие Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. В ходе встречи генсек Леонид Брежнев и президент Ричард Никсон подписали соглашение между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США», над проектом которых работал Киссинджер.&lt;br>На фото (слева направо): посол СССР в США Анатолий Добрынин, глава МИД СССР Андрей Громыко, президент Ричард Никсон, госсекретарь США Уильям П. Роджерс и советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер

В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, если не брать в расчет участие Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. В ходе встречи генсек Леонид Брежнев и президент Ричард Никсон подписали соглашение между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США», над проектом которых работал Киссинджер.
На фото (слева направо): посол СССР в США Анатолий Добрынин, глава МИД СССР Андрей Громыко, президент Ричард Никсон, госсекретарь США Уильям П. Роджерс и советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер

Фото: AP

Президент США Ричард Никсон (слева) и советский лидер Леонид Брежнев 3 июля 1974 года подписывают в Москве Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. За главой США стоит госсекретарь Генри Киссинджер (шестой слева)

Президент США Ричард Никсон (слева) и советский лидер Леонид Брежнев 3 июля 1974 года подписывают в Москве Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. За главой США стоит госсекретарь Генри Киссинджер (шестой слева)

Фото: AP

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (второй справа) и государственный секретарь США Генри Киссинджер (второй слева) на охоте

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (второй справа) и государственный секретарь США Генри Киссинджер (второй слева) на охоте

Фото: Мусаэльян Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Я всегда действовал один. Американцам нравится одинокий ковбой, который въезжает в город или деревню — и при нем только его конь и больше ничего. Этот замечательный романтический образ мне очень подходит, потому что одиночество всегда было частью моего стиля, моего метода, если хотите».&lt;br>На фото: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (в центре), советский физик-теоретик и правозащитник Андрей Сахаров (справа) и бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик на встрече в Москве 5 февраля 1987 года

«Я всегда действовал один. Американцам нравится одинокий ковбой, который въезжает в город или деревню — и при нем только его конь и больше ничего. Этот замечательный романтический образ мне очень подходит, потому что одиночество всегда было частью моего стиля, моего метода, если хотите».
На фото: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (в центре), советский физик-теоретик и правозащитник Андрей Сахаров (справа) и бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик на встрече в Москве 5 февраля 1987 года

Фото: Boris Yurchenko / AP

«Горбачев знал, в чем заключались его проблемы, но он действовал и слишком быстро, и слишком медленно: слишком быстро для терпимости его системы и слишком медленно, чтобы остановить ускоряющийся коллапс».&lt;br>На фото: бывший министр иностранных дел Западной Германии Ганс-Дитрих Геншер (справа) выступает в роли туристического гида в своем родном немецком городе Галле 5 декабря 1993 года для своих почетных гостей Михаила Горбачева (слева) и Генри Киссинджера

«Горбачев знал, в чем заключались его проблемы, но он действовал и слишком быстро, и слишком медленно: слишком быстро для терпимости его системы и слишком медленно, чтобы остановить ускоряющийся коллапс».
На фото: бывший министр иностранных дел Западной Германии Ганс-Дитрих Геншер (справа) выступает в роли туристического гида в своем родном немецком городе Галле 5 декабря 1993 года для своих почетных гостей Михаила Горбачева (слева) и Генри Киссинджера

Фото: Eckehard Schulz / AP

Встреча президента России Владимира Путина с Генри Киссинджером в Кремле 13 сентября 2001 года

Встреча президента России Владимира Путина с Генри Киссинджером в Кремле 13 сентября 2001 года

Фото: Reuters

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского &lt;...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе».&lt;br>На фото: президент Владимир Путин (слева) с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Кремле, 12 октября 2005 года

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе».
На фото: президент Владимир Путин (слева) с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Кремле, 12 октября 2005 года

Фото: Mikhail Metzel / AP

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков».&lt;br>На фото: президент России Дмитрий Медведев (слева) обменивается рукопожатием с Генри Киссинджером в Кремле

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков».
На фото: президент России Дмитрий Медведев (слева) обменивается рукопожатием с Генри Киссинджером в Кремле

Фото: Misha Japaridze, Pool / AP

«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности».&lt;br>На фото: вице-премьер России Сергей Иванов (справа) и Генри Киссинджер на встрече в Доме правительства в Москве, 12 декабря 2008 года

«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности».
На фото: вице-премьер России Сергей Иванов (справа) и Генри Киссинджер на встрече в Доме правительства в Москве, 12 декабря 2008 года

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри».&lt;br>На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и Генри Киссинджер на приеме в штаб-квартире МИД в Москве, 19 марта 2009 года

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри».
На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и Генри Киссинджер на приеме в штаб-квартире МИД в Москве, 19 марта 2009 года

Фото: AP

Одни называют Генри Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и «военным преступником», другие чтят его как миротворца за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике «разрядки» между США и СССР.&lt;br>На фото: бывший премьер-министр России Евгений Примаков (справа) и Генри Киссинджер на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 21 июня 2012 года

Одни называют Генри Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и «военным преступником», другие чтят его как миротворца за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике «разрядки» между США и СССР.
На фото: бывший премьер-министр России Евгений Примаков (справа) и Генри Киссинджер на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 21 июня 2012 года

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

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В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, если не брать в расчет участие Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. В ходе встречи генсек Леонид Брежнев и президент Ричард Никсон подписали соглашение между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США», над проектом которых работал Киссинджер.
На фото (слева направо): посол СССР в США Анатолий Добрынин, глава МИД СССР Андрей Громыко, президент Ричард Никсон, госсекретарь США Уильям П. Роджерс и советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер

Фото: AP

Президент США Ричард Никсон (слева) и советский лидер Леонид Брежнев 3 июля 1974 года подписывают в Москве Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. За главой США стоит госсекретарь Генри Киссинджер (шестой слева)

Фото: AP

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (второй справа) и государственный секретарь США Генри Киссинджер (второй слева) на охоте

Фото: Мусаэльян Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Я всегда действовал один. Американцам нравится одинокий ковбой, который въезжает в город или деревню — и при нем только его конь и больше ничего. Этот замечательный романтический образ мне очень подходит, потому что одиночество всегда было частью моего стиля, моего метода, если хотите».
На фото: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (в центре), советский физик-теоретик и правозащитник Андрей Сахаров (справа) и бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик на встрече в Москве 5 февраля 1987 года

Фото: Boris Yurchenko / AP

«Горбачев знал, в чем заключались его проблемы, но он действовал и слишком быстро, и слишком медленно: слишком быстро для терпимости его системы и слишком медленно, чтобы остановить ускоряющийся коллапс».
На фото: бывший министр иностранных дел Западной Германии Ганс-Дитрих Геншер (справа) выступает в роли туристического гида в своем родном немецком городе Галле 5 декабря 1993 года для своих почетных гостей Михаила Горбачева (слева) и Генри Киссинджера

Фото: Eckehard Schulz / AP

Встреча президента России Владимира Путина с Генри Киссинджером в Кремле 13 сентября 2001 года

Фото: Reuters

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...>, со всеми противоречиями и сомнениями в его собственном народе».
На фото: президент Владимир Путин (слева) с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Кремле, 12 октября 2005 года

Фото: Mikhail Metzel / AP

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить мировой порядок, в котором Россия не в числе крупных игроков».
На фото: президент России Дмитрий Медведев (слева) обменивается рукопожатием с Генри Киссинджером в Кремле

Фото: Misha Japaridze, Pool / AP

«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности».
На фото: вице-премьер России Сергей Иванов (справа) и Генри Киссинджер на встрече в Доме правительства в Москве, 12 декабря 2008 года

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри».
На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и Генри Киссинджер на приеме в штаб-квартире МИД в Москве, 19 марта 2009 года

Фото: AP

Одни называют Генри Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и «военным преступником», другие чтят его как миротворца за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике «разрядки» между США и СССР.
На фото: бывший премьер-министр России Евгений Примаков (справа) и Генри Киссинджер на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 21 июня 2012 года

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

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