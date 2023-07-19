Ван И: США нужна мудрость Киссинджера и мужество Никсона

Руководитель канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. Он заявил ему, что Вашингтон не сможет сдержать или изменить Китай и призвал к дипломатической мудрости и политической смелости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И

Фото: Reuters Ван И

Фото: Reuters

«Политика США в отношении Китая требует дипломатической мудрости в стиле Киссинджера и политического мужества в стиле Никсона»,— сказал Ван И (цитата по Reuters).

Китайский дипломат назвал Генри Киссинджера «старым другом» и поблагодарил его за «незаменимую роль» в укреплении взаимопонимания между двумя странами. На встрече Ван И призвал США «дистанцироваться от сепаратистской деятельности», направленной на независимость Тайваня.

Господин Киссинджер занимал должности госсекретаря США при Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Как напоминает Reuters, он играл ключевую роль в нормализации отношений между Вашингтоном и Пекином в 1970-х годах и после ухода с должности регулярно посещал Китай. Белому дому известно о текущем визите 100-летнего политика, там отмечали, что господин Киссинджер действует не от лица правительства США.

Леонид Уварчев