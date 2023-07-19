Подсудимую хватились по ходу процесса

Ленинский райсуд Перми объявил в розыск и заочно арестовал бывшего гендиректора фонда «Содействие XXI век» Елену Найданову. Вместе с экс-зампредседателя правительства Прикамья Еленой Лопаевой она обвиняется в растрате 67,7 млн руб. Согласно информации МВД, 9 июля Елена Найданова покинула пределы страны, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. По данным «Ъ-Прикамье», находившаяся под подпиской о невыезде подсудимая улетела в Дубай. Суд согласился с мнением прокуратуры, что Елена Найданова нарушила условия меры пресечения и заочно назначил ей арест на два месяца с момента задержания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О пропаже Елены Найдановой стало известно 18 июля, когда она не явилась на очередное заседание Ленинского райсуда Перми. Тогда защитник Елены Найдановой сообщил, что ему также не известно о местонахождении доверителя. В результате председательствующая в процессе Оксана Корепанова объявила перерыв на сутки, поручив сотрудникам УФССП по Пермскому краю установить, где находится подсудимая. В Ленинском райсуде рассматривается уголовное дело, в рамках которого Елена Найданова и бывший зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении путем растраты 67,7 млн руб. из средств фонда «Содействие XXI век».

По версии следствия, преступление было совершено в 2017–2019 годах, похищенные деньги выводились под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились.

Изначально подозреваемой по делу стала Елена Найданова, которой было предъявлено обвинение в мошенничестве. Она дала показания в отношении Елены Лопаевой, которая была задержана, а затем отправлена в СИЗО. Затем мера пресечения ей была заменена на домашний арест, а после — на запрет определенных действий. Обе фигурантки сначала полностью признали вину, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве. В рамках их исполнения обвиняемые дали показания, что фактически денежные средства тратились на нужды управленческой команды тогдашнего губернатора региона Максима Решетникова. Он проходит по делу свидетелем. Однако ГСУ СКР, которое расследовало дело, подтверждений этой версии не нашло. Досудебные соглашения были расторгнуты по инициативе следствия, а Лопаевой и Найдановой было предъявлено обвинение в растрате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В мае уголовное дело было передано в суд, который до пропажи Елены Найдановой успел провести шесть заседаний. Сегодня выяснилось, что защитник посудимой так и не смог ничего узнать о ее местонахождении. Отправившиеся к ее месту жительства сотрудники УФССП по Пермскому краю застали в квартире только супруга подсудимой. Мужчина пояснил, что не знает, где находится жена. Тогда судья Корепанова решила направить запрос в МВД о ее выезде за пределы Пермского края или за границу. Через несколько часов полицейские передали данные, что 9 июля Елена Найданова уехала из России и обратно не возвращалась.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», в этот день она улетела в Дубай из аэропорта Кольцово (Екатеринбург).

Ранее в ходе одного из судебных заседаний Елена Лопаева утверждала, что у Елены Найдановой есть недвижимость во Франции.

В итоге гособвинитель Светлана Плотникова обратилась с ходатайством об объявлении подсудимой в розыск и изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Защитник Елены Найдановой адвокат Владимир Давыдов выступил против: по его мнению, причины отсутствия его доверительницы точно не установлены. Оставить ходатайство без удовлетворения просили адвокаты Михаил Постаногов и Андрей Березин, которые представляют интересы Елены Лопаевой. Последняя заявила, что не представляет, как можно рассматривать дело в отсутствие второй подсудимой. «Я нахожусь здесь исключительно из-за оговора Найдановой,— сказала она,— я ничего не знаю о ряде свидетелей по делу и многих других данных».

В итоге суд решил удовлетворить ходатайство прокурора и объявить Елену Найданову в федеральный розыск и арестовать на два месяца с момента задержания. При этом рассмотрение дела в отношении нее приостановлено.

Собеседники «Ъ-Прикамье» отмечают, что в данной ситуации одним из основных вопросов является, по какому документу Елена Найданова пересекла границу, поскольку загранпаспорт у обвиняемых, как правило, изымается на стадии предварительного следствия по делу.

«Если человек находится под подпиской или запретом определенных действий, то автоматически он не вносится в списки лиц, которым запрещено выезжать за границу»,— пояснил один из них. Другой источник напомнил, что в международный розыск подсудимая может быть объявлена после вступления в силу решения суда о ее аресте.

Дмитрий Астахов, Пермь