«Содействие» на дому

Индустриальный райсуд Перми продлил домашний арест бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой, несмотря на возражения ее защитников. Продление, по мнению следствия, необходимо, чтобы она и ее адвокаты полностью ознакомились с материалами дела, следственные действия по которому к настоящему моменту завершены. В окончательной редакции экс-чиновнице и директору благотворительного фонда «Содействие XXI век» Елене Найдановой предъявили обвинение в растрате средств фонда в сумме 67,7 млн руб. В ходе заседания выяснилось, что досудебное соглашение, которое обвиняемые заключили с прокуратурой, пообещав дать показания на других лиц, расторгнуто, так как госпожа Лопаева и госпожа Найданова не выполнили его условий. Отношение к обвинению в растрате Елена Лопаева выразить отказалась, признав при этом свою вину в халатности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Артемова Фото: Екатерина Артемова

В судебном заседании 21 декабря старший помощник прокурора Индустриального района Ирина Маленьких изложила ключевые обстоятельства уголовного дела в отношении Елены Лопаевой. Дело было возбуждено 31 октября 2019 года следственным отделом управления ФСБ РФ по Пермскому краю по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В июне 2020 года оно было направлено для предварительного расследования в краевое СУ СКР России, в апреле 2021-го дело изъяли из его производства и передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ.

В ходе расследования было установлено, что на основании соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве от 20 ноября 2015 года, заключенного между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ», нефтяной холдинг направлял в благотворительный фонд «Содействие XXI век» денежные средства на финансирование социальных объектов. Директор фонда Елена Найданова с 30 октября 2017 года по 30 августа 2019 года заключила фиктивные договоры с подконтрольными ей юридическими лицами и ИП, после чего перечислила на расчетные счета этих контрагентов в общей сложности 67,7 млн руб. По версии следствия, похищенные таким образом средства она после обналичивания передала Елене Лопаевой, которая на тот момент занимала должность зампредседателя правительства, руководителя аппарата правительства Пермского края и являлась куратором исполнения соглашения с «ЛУКОЙЛом».

24 января 2022 года гос­пожа Лопаева была задержана в Москве. Сначала она была заключена под стражу судом в Нижнем Новгороде, а затем этапирована в пермское СИЗО-3. Она и гос­пожа Найданова заключили досудебные соглашения с зампрокурора Пермского края, взяв обязательство рассказать о противоправных деяниях других лиц, которые еще не установлены в ходе расследования. 21 июня Мотовилихинский райсуд изменил меру пресечения Елене Лопаевой на домашний арест. 21 сентября Индустриальный райсуд продлил его на три месяца, до 22 декабря.

Ирина Маленьких сообщила, что в настоящий момент следственные действия по уголовному делу завершены. Досудебные соглашения с Еленой Лопаевой и Еленой Найдановой прекращены, так как они не выполнили их условий. В окончательной редакции им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц). Они были допрошены в качестве обвиняемых.

Елена Лопаева, по словам помощника прокурора, отказалась выразить свое отношение к предъявленному обвинению. Ей и ее защитникам были направлены материалы дела для ознакомления. Изучить их полностью они пока не успели, поэтому следствие заявило ходатайство о продлении домашнего ареста госпожи Лопаевой на один месяц и двое суток.

Оснований для отмены меры пресечения или изменения ее на более мягкую, по мнению прокуратуры, нет. «Елена Лопаева имеет загранпаспорт и жилое недвижимое имущество в Итальянской Республике, в связи с чем имеется основание полагать, что под угрозой назначения наказания за совершенное преступление она может скрыться от следствия и суда. Кроме того, находясь на свободе, она может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в том числе должностным лицам администрации губернатора и аппарата правительства Пермского края, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Вероятность этого не может быть предупреждена применением более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества»,— выразила позицию надзорного органа госпожа Маленьких.

Защитники Елены Лопаевой выступили против продления ее домашнего ареста и попросили смягчить меру пресечения обвиняемой. Один из ее адвокатов, Александр Березин, пояснил, что из-за задержания госпожа Лопаева не смогла завершить протезирование зубов, которое на тот момент проходила. Представив суду соответствующие медицинские документы, господин Березин сообщил, что его подзащитная сейчас нуждается в серьезном стоматологическом лечении, осуществить которое на дому невозможно. Также он считает, что ознакомление Елены Лопаевой и ее защитников с материалами дела, которое состоит из 93 томов, пройдет гораздо эффективнее, если обвиняемая выйдет из-под домашнего ареста. «В квартире, в которой ей разрешено находиться, проживают другие лица, из-за чего момент конфиденциальности не соблюдается»,— сказал Александр Березин. Он предложил изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Ильдар Салахиев, второй адвокат Елены Лопаевой, выступил с предложением заменить домашний арест на подписку о невыезде. Он в качестве довода в пользу смягчения меры пресечения привел наличие у обвиняемой несовершеннолетнего ребенка, которого нужно сопровождать в школу, и престарелой матери, для которой госпожа Лопаева является единственным опекуном. Кроме того, господин Салахиев рассказал, что 8 декабря Елена Лопаева подала заявление о явке с повинной, в котором признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного прим. 1 ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). «Это не тяжкое преступление, максимальное наказание за которое — арест на срок до шести месяцев. Решения по явке с повинной еще нет. Возможна переквалификация преступления»,— отметил адвокат.

Елена Лопаева тоже решила взять слово. Она выразила согласие с любой более мягкой мерой пресечения, но отметила, что предпочла бы подписку о невыезде. Она объяснила, что у нее есть более тяжелые проблемы со здоровьем, чем протезирование зубов. В частности, новообразования, которые могут переродиться в злокачественные, из-за чего ей нужно регулярно проходить обследование в клинике. Также она заявила, что не намерена скрываться, отметив, что следствие изъяло у нее загранпаспорт. «У меня нет желания скрываться или препятствовать следствию. Наоборот, есть большое желание разобраться. При этом домашний арест заведомо имеет обвинительный характер. Но я не могу быть виновата только в том, что занимала высокую должность»,— высказалась бывшая чиновница.

Судья Елена Чернышова, заслушав стороны, вынесла решение удовлетворить ходатайство следствия и оставить Елену Лопаеву под домашним арестом до 24 января. Сторона защиты не исключила обжалования этого решения в апелляционной инстанции.

Екатерина Артемова