Пока фонд да дело

Ленинский райсуд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие XXI век» Елены Найдановой. По версии ГСУ СКР, они присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством полиграфической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены. Госпожа Лопаева с позицией следствия не согласна, по ее мнению, следствие так и не конкретизировало в обвинении, каким образом были похищены деньги. Экс-учредитель фонда Павел Печенкин подозревает, что из средств фонда долгое время могли финансироваться различные избирательные кампании.
Бывший директор краевого фонда Елена Найданова оказалась не готова возразить на обвинения в суде
Фото: Дмитрий Астахов
Уголовное дело, подсудимыми по которому в итоге стали Елена Лопаева и Елена Найданова, расследовалось с 2019 года. Изначально оно было возбуждено следственными органами ФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе орггруппы), а весной 2021-го его передали в производство СКР. Обвиняемыми стали сначала Елена Найданова, а затем и Елена Лопаева. Обе заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В итоге оба соглашения были расторгнуты, а бывшему зампреду правительства и директору фонда предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере в составе организованной преступной группы).
В обвинительном заключении, которое частично огласила гособвинитель Светлана Плотникова, утверждается, что преступление было совершено в 2017–2019 годах. По версии следствия и прокуратуры, Елена Лопаева, занимавшая в то время должность зампредседателя правительства Пермского края, решила похитить средства фонда «Содействие XXI век», которые передавали крупнейшие компании региона для реализации различных благотворительных проектов. Составить компанию она предложила Елене Найдановой, которая в то время была замдиректора «Содействия». Сначала госпожа Лопаева пролоббировала ее избрание директором фонда, а затем предложила подыскать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для реализации схемы хищения.
В итоге в схему были вовлечены больше десятка фирм и ИП, с которыми фонд «Содействие XXI век» заключал договоры об оказании различного рода услуг. Так, с ООО «Группа компаний „Кучер“» заключались договоры на проведение в регионе праздничных мероприятий, посвященных Масленице и 8 Марта, с ИП Килиным — на проведение туристического слета рабочей молодежи. Одними из самых затратных стали договоры по обеспечению мероприятий фестиваля «Дни Пермской культуры на Сицилии» в 2018 году. Исполнителями по ним значились Агентство по управлению социокультурными проектами, а также несколько коммерческих фирм. Всего в материалах дела фигурирует 31 договор, все они, по версии следствия, являются подложными. При этом бизнесмены не были осведомлены о преступных намерениях подсудимых. Документы об оплате по договорам согласовывались с Леонидом Политовым, который в то время занимал должность замглавы администрации и тоже не знал о хищениях.
На вопрос суда об отношении к предъявленному обвинению Елена Лопаева ответила, что не согласна с позицией следствия и гособвинения. По ее мнению, следствие так и «не расписало» механизм, каким образом она и Елена Найданова обратили денежные средства в свою пользу. Госпожа Найданова заявила, что изложит свою позицию относительно обвинения позже.
Бывший учредитель фонда «Содействие XXI век» кинематографист Павел Печенкин на допросе в качестве свидетеля рассказал, что заняться этим проектом ему предложили «уважаемые в крае люди». Свою должность он воспринимал как общественно-полезную нагрузку и не получал за нее вознаграждения. «Моя функция была чисто номинальная, я подписывал некоторые документы и присутствовал на заседаниях попечительского совета,— говорит господин Печенкин.— Кандидатуру директора определяли либо администрация, либо правительство». Также он отметил, что о смене директора на Елену Найданову узнал случайно, когда увидел ее данные в неких документах, которые должен был подписать.
Отвечая на вопросы защитников подсудимых, Павел Печенкин сказал, что фактически не контролировал расходы фонда и был там «зиц-председателем». По его словам, он подозревал, что часть средств могла уходить на финансирование выборов, например на изготовление полиграфической продукции. О претензиях следствия к должностным лицам фонда господин Печенкин узнал на допросе у следователя. «Тогда речь шла о ремонте чьей-то дачи на Пролетарке, наверное правительственной»,— пояснил свидетель.
Рассмотрение дела продолжится 21 июня. Стороны намерены допросить несколько десятков свидетелей, среди которых бывшие и нынешние руководители бизнес-структур и органов власти.