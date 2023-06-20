Пока фонд да дело

Ленинский райсуд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего зам­председателя правительства Прикамья Елены Лопаевой и экс-директора фонда «Содействие XXI век» Елены Найдановой. По версии ГСУ СКР, они присвоили более 67,7 млн руб. средств фонда в составе организованной группы. Для этого подсудимые подыскали больше десятка компаний, с которыми заключили фиктивные договоры на оказание услуг. Согласно их условиям, контрагенты формально проводили различные мероприятия на территории Прикамья и Сицилии, а также занимались производством поли­графической продукции. Как считает следствие, фактически деньги были присвоены. Госпожа Лопаева с позицией следствия не согласна, по ее мнению, следствие так и не конкретизировало в обвинении, каким образом были похищены деньги. Экс-учредитель фонда Павел Печенкин подозревает, что из средств фонда долгое время могли финансироваться различные избирательные кампании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор краевого фонда Елена Найданова оказалась не готова возразить на обвинения в суде

Фото: Дмитрий Астахов Бывший директор краевого фонда Елена Найданова оказалась не готова возразить на обвинения в суде

Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело, подсудимыми по которому в итоге стали Елена Лопаева и Елена Найданова, расследовалось с 2019 года. Изначально оно было возбуждено следственными органами ФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе орггруппы), а весной 2021-го его передали в производство СКР. Обвиняемыми стали сначала Елена Найданова, а затем и Елена Лопаева. Обе заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В итоге оба соглашения были расторгнуты, а бывшему зампреду правительства и директору фонда предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере в составе организованной преступной группы).

В обвинительном заключении, которое частично огласила гособвинитель Светлана Плотникова, утверждается, что преступление было совершено в 2017–2019 годах. По версии следствия и прокуратуры, Елена Лопаева, занимавшая в то время должность зампредседателя правительства Пермского края, решила похитить средства фонда «Содействие XXI век», которые передавали крупнейшие компании региона для реализации различных благотворительных проектов. Составить компанию она предложила Елене Найдановой, которая в то время была замдиректора «Содействия». Сначала госпожа Лопаева пролоббировала ее избрание директором фонда, а затем предложила подыскать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для реализации схемы хищения.

В итоге в схему были вовлечены больше десятка фирм и ИП, с которыми фонд «Содействие XXI век» заключал договоры об оказании различного рода услуг. Так, с ООО «Группа компаний „Кучер“» заключались договоры на проведение в регионе праздничных мероприятий, посвященных Масленице и 8 Марта, с ИП Килиным — на проведение туристического слета рабочей молодежи. Одними из самых затратных стали договоры по обеспечению мероприятий фестиваля «Дни Пермской культуры на Сицилии» в 2018 году. Исполнителями по ним значились Агентство по управлению социокультурными проектами, а также несколько коммерческих фирм. Всего в материалах дела фигурирует 31 договор, все они, по версии следствия, являются подложными. При этом бизнесмены не были осведомлены о преступных намерениях подсудимых. Документы об оплате по договорам согласовывались с Леонидом Политовым, который в то время занимал должность замглавы администрации и тоже не знал о хищениях.

На вопрос суда об отношении к предъявленному обвинению Елена Лопаева ответила, что не согласна с позицией следствия и гособвинения. По ее мнению, следствие так и «не расписало» механизм, каким образом она и Елена Найданова обратили денежные средства в свою пользу. Госпожа Найданова заявила, что изложит свою позицию относительно обвинения позже.

Бывший учредитель фонда «Содействие XXI век» кинематографист Павел Печенкин на допросе в качестве свидетеля рассказал, что заняться этим проектом ему предложили «уважаемые в крае люди». Свою должность он воспринимал как общественно-полезную нагрузку и не получал за нее вознаграждения. «Моя функ­ция была чисто номинальная, я подписывал некоторые документы и присутствовал на заседаниях попечительского совета,— говорит господин Печенкин.— Кандидатуру директора определяли либо администрация, либо правительство». Также он отметил, что о смене директора на Елену Найданову узнал случайно, когда увидел ее данные в неких документах, которые должен был подписать.

Отвечая на вопросы защитников подсудимых, Павел Печенкин сказал, что фактически не контролировал расходы фонда и был там «зиц-председателем». По его словам, он подозревал, что часть средств могла уходить на финансирование выборов, например на изготовление полиграфической продукции. О претензиях следствия к должностным лицам фонда господин Печенкин узнал на допросе у следователя. «Тогда речь шла о ремонте чьей-то дачи на Пролетарке, наверное правительственной»,— пояснил свидетель.

Рассмотрение дела продолжится 21 июня. Стороны намерены допросить несколько десятков свидетелей, среди которых бывшие и нынешние руководители бизнес-структур и органов власти.

Дмитрий Астахов