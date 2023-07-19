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Коммерсантъ FM
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Совет федерации прошелся по прошлому

Бывшие и нынешние сенаторы поделились воспоминаниями об истории палаты

Во вторник сенатор от Омской области Елена Мизулина, которая готовится покинуть Совет федерации после сентябрьских региональных выборов, провела круглый стол, посвященный эволюции верхней палаты российского парламента. В мероприятии приняли участие как ветераны Совфеда, вспоминавшие о временах «зари федерализма», так и его новички, говорившие о синих «галочках» в мессенджере Telegram. Сама госпожа Мизулина констатировала, что первый созыв верхней палаты был сильнее нынешнего, поскольку тогда сенаторы зависели от избирателей, а теперь — от региональных властей.

Елена Мизулина уходит из Совета федерации с осознанием его особой значимости для истории России

Елена Мизулина уходит из Совета федерации с осознанием его особой значимости для истории России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Елена Мизулина уходит из Совета федерации с осознанием его особой значимости для истории России

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Круглый стол под названием «История Совета федерации: от политического разнообразия к единству регионов» Елена Мизулина начала с краткого исторического экскурса. Она напомнила, что впервые в постсоветской истории России верхняя палата была сформирована в 1993 году на прямых выборах, но просуществовала в таком виде всего два года. В 1996 году на смену избранным парламентариям пришли сенаторы по должности — губернаторы и спикеры региональных законодательных собраний, а с 2002-го члены Совфеда стали делегироваться властями субъектов федерации.

Говоря о первом созыве верхней палаты, в который избралась и сама госпожа Мизулина, она вспомнила осетино-ингушский конфликт 1992 года, из-за которого «каждые два месяца вводили чрезвычайное положение», а также ситуацию в Чечне. «Мы принимали решение по обращению (первого президента РФ.— “Ъ”) Бориса Николаевича Ельцина относительного того, какие действия предпринять, и было два альтернативных проекта постановления. Я в нынешнем Совете федерации не представляю такой ситуации!» — честно призналась сенатор.

Елена Мизулина также напомнила про запрос Совфеда в Конституционный суд, на время рассмотрения которого первая чеченская война фактически прекратилась, и с торжеством констатировала, что президентский указ о «наведении конституционного порядка» в Чечне тогда утратил силу, поскольку не было получено согласие верхней палаты. «Это очень важно, потому что Совету федерации доверили полномочия по Конституции, и он не должен их отдавать, он обязан отстаивать интересы страны, граждан. Первый Совет федерации это очень серьезно демонстрировал»,— подчеркнула госпожа Мизулина.

Памятной для нее оказалась и отставка генпрокурора Алексея Казанника в 1994 году, которую верхняя палата одобрила лишь со второй попытки. «Это был сильный Совет федерации,— еще раз заверила Елена Мизулина.— Я сейчас сравниваю, как мы назначаем судей, даем согласие: тогда это было очень принципиально, были очень жесткие вещи».

После периода, когда в Совфеде по должности заседали губернаторы и региональные спикеры (1996 – 2001), важной вехой стало возвращение сенаторов к постоянной работе — ведь в 2000-х годах шел масштабный пересмотр законодательства и от них требовалось личное участие, продолжила госпожа Мизулина. Но действующий с тех пор принцип формирования верхней палаты (каждый регион назначает по два представителя — от исполнительной и законодательной ветви власти) она раскритиковала. По мнению Елены Мизулиной, зависимость сенатора от органа, который его делегирует, мешает занимать независимую позицию: «Должна быть объективность и принципиальность, которую дают уверенность в постоянстве. Лучшая модель формирования Совета федерации — это выборы. Когда ты знаешь, что за тобой избиратели,— это очень большая ответственность и сила».

Впрочем, и в нынешнем виде у верхней палаты есть свои преимущества — например, региональный аспект, продолжила госпожа Мизулина. Ведь, скажем, региональную неделю, которую Совфед ежемесячно посвящает одному из субъектов РФ, можно сравнить с изобилием ВДНХ, порадовалась сенатор: «И ремесла, и культурные особенности, одежда, фольклор. Обязательно делается какой-то небольшой фильм». И даже сама идея выставить в холле верхней палаты флаги всех российских регионов — «это очень красиво», подытожила Елена Мизулина.

Следом воспоминаниями о работе Совфеда поделились вице-спикер его первого созыва Анатолий Долголаптев, рассказавший о предпосылках появления верхней палаты, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, сделавший акцент на мировоззренческих вопросах, и другие ветераны парламентского корпуса. Под занавес круглого стола сенатор от ДНР Наталья Никонорова ненадолго вернула его участников в настоящее, напомнив о необходимости борьбы с украинской пропагандой при помощи законодательства об иностранных агентах и синих «галочек» в Telegram. Но Елена Мизулина все же подытожила дискуссию в историческом ключе, предложив выпустить на основе стенограммы прошедшего мероприятия сборник воспоминаний.

Андрей Прах

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