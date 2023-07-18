Пивоваренную компанию «Балтика» возглавит Таймураз Боллоев

Президентом пивоваренной компании «Балтика», 100% которой находятся во временном управлении Росимущества, назначен ее основатель Таймураз Боллоев. Копию распоряжения Росимущества от 17 июля опубликовал Telegram-канал Beerfing, о назначении также сообщил Telegram-канал Союза российских пивоваров. На этом посту господин Боллоев сменит Дениса Шерстенникова. В «Балтике» и Росимуществе комментариев не предоставили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таймураз Боллоев в 2015 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Таймураз Боллоев в 2015 году

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Балтика» принадлежит Carlsberg Group. В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. А 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В Carlsberg Group заявили, что считают такое развитие событий неожиданным, планируют оценить юридические и операционные последствия и предпримут необходимые ответные действия.

«Балтика» управляет восемью заводами, где выпускается более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. По имеющимся у «Ъ» данным, в 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.).

Таймураз Боллоев возглавлял «Балтику» в 1990–2000-е годы, под его руководством основным акционером компании стал Baltic Beverages Holding, перешедший под контроль Carlsberg. Он также был президентом государственной корпорации «Олимпстрой». Сегодня господин Боллоев владеет крупным производителем одежды «БТК Групп», долей в компании, управляющей аэропортом Геленджика. В 2020 году структура Таймураза Боллоева приобрела у ВТБ долю в «Деметра-холдинге», в который входит несколько активов на рынке зернового экспорта.

Анатолий Костырев