Границы уходят в космос

Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий. Предполагается, что это поддержит стабильную работу российских ТВ и интернета. При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить, что даст им возможность нарастить инвестиции в развитие. Вещатели спутникового ТВ говорят, что переход с зарубежных спутников на российские должен быть плавным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией Минцифры, которая была представлена в ходе обсуждения стратегии развития отрасли связи до 2035 года на сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина.

Из документа следует, что к 2030 году возможна деградация спутниковой группировки связи, доступа в интернет и вещания.

В частности, к этому году, предупреждают в Минцифры, из 12 спутников ФГУП «Космическая связь» 7 отработают свой срок существования, при этом зарубежные группировки на негеостационарных низких орбитах будут насчитывать больше 10 тыс. спутников широкополосного доступа.

В числе возможных последствий перечислены сбои в работе системы президентской, правительственной и специальной спутниковой связи, федерального цифрового телевидения, недоступность связи на значительной части Арктической зоны России, доминирование иностранной спутниковой группировки, невозможность обеспечить потребности экономики страны современными услугами связи и т. д.

Для развития рынка спутниковой связи Минцифры предлагает увеличить тарифы ГПКС (ФГУП «Космическая связь») в 2,5 раза, а также ввести запрет на приобретение спутникового доступа у иностранных группировок. В Минцифры “Ъ” заявили, что предложение актуально:

«Требование должно распространяться как на госкомпании, так и на частные. Для стабильной работы интернета и ТВ наши провайдеры должны работать через наши, отечественные аппараты».

Среди иностранных спутниковых операторов, традиционно работающих в России, акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев перечисляет Intelsat, JSAT, Eutelsat и ABS: они предоставляют емкость для организации сетей связи и телерадиовещания. ABS, например, обеспечивает телевещание для абонентов МТС. Крупнейшие российские владельцы спутниковой группировки — ФГУП «Космическая связь» (владеет группировкой из 12 спутников серии «Экспресс») и «Газпром космические системы» (ГКС, 5 спутников серии «Ямал»).

Крупнейшие российские операторы спутниковой связи,предоставляющие услуги спутникового ШПД Компания Число станций (тыс. штук) АО «РТКомм.РУ» 32,8 ГК AltegroSky 28,6 ООО «Евтелсат Нетворкс» 24,3 АО «КБ Искра» 24,1 ООО «РуСат» 9,3 Источник: «Стратегия развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы».

Помимо этого, развитием проектов в области спутниковой связи занимается «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Компания намерена запустить к 2035 году 700 низкоорбитальных спутников связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет. «Ситроникс» также планирует к 2025 году вывести на орбиту 157 космических аппаратов, которые будут выполнять задачи в области дистанционного зондирования земли, навигации судов, интернета вещей и т. д.

Господин Пехтерев видит логичными намерения Минцифры по увеличению регулируемых тарифов для клиентов «Космической связи». «Создание и вывод на орбиту новых спутников требует денег, а в силу санкций и ухода западных производителей стоимость бортов будет выше, соответственно, нужно наполнить бюджет ГПКС, увеличив те тарифы, которые устанавливаются государством и находятся ниже рыночного уровня»,— говорит он, добавляя, что меры по запрету использования иностранных спутников могут привести к пополнению бюджетов ГПКС и ГКС.

При этом санкции существенно повлияли на возможности российских предприятий по производству спутников, отмечается и в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы».

В документе сказано, что с «учетом геополитической обстановки» сейчас отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов, которое ранее составляло в отечественных космических аппаратах связи более 80%.

В «Триколоре» “Ъ” сообщили, что позитивно относятся к инициативе правительства. «Но необходимо учитывать важные нюансы, главный из которых — ограниченность частотного ресурса как для российских, так и иностранных вещателей. Исключая для себя международный ресурс, мы ограничиваем пул выбора, что повлияет на развитие рынка и доступность услуг вещателей для конечного потребителя»,— уточнили там. В компании добавили, что развитие и адаптация технологий в России под текущие реалии займет «значительно больше трех—пяти лет», так как на данный момент российские игроки не обладают достаточной собственной технологической и экономической базой.

Никита Королев