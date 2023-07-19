Границы уходят в космос

Минцифры обсуждает с правительством идею запретить всем операторам закупать услуги спутникового доступа у иностранных предприятий. Предполагается, что это поддержит стабильную работу российских ТВ и интернета. При этом тарифы на пользование российскими спутниковыми группировками — ГКС и ГПКС — предлагается повысить, что даст им возможность нарастить инвестиции в развитие. Вещатели спутникового ТВ говорят, что переход с зарубежных спутников на российские должен быть плавным.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с презентацией Минцифры, которая была представлена в ходе обсуждения стратегии развития отрасли связи до 2035 года на сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина.
Из документа следует, что к 2030 году возможна деградация спутниковой группировки связи, доступа в интернет и вещания.
В частности, к этому году, предупреждают в Минцифры, из 12 спутников ФГУП «Космическая связь» 7 отработают свой срок существования, при этом зарубежные группировки на негеостационарных низких орбитах будут насчитывать больше 10 тыс. спутников широкополосного доступа.
В числе возможных последствий перечислены сбои в работе системы президентской, правительственной и специальной спутниковой связи, федерального цифрового телевидения, недоступность связи на значительной части Арктической зоны России, доминирование иностранной спутниковой группировки, невозможность обеспечить потребности экономики страны современными услугами связи и т. д.
Для развития рынка спутниковой связи Минцифры предлагает увеличить тарифы ГПКС (ФГУП «Космическая связь») в 2,5 раза, а также ввести запрет на приобретение спутникового доступа у иностранных группировок. В Минцифры “Ъ” заявили, что предложение актуально:
«Требование должно распространяться как на госкомпании, так и на частные. Для стабильной работы интернета и ТВ наши провайдеры должны работать через наши, отечественные аппараты».
Среди иностранных спутниковых операторов, традиционно работающих в России, акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев перечисляет Intelsat, JSAT, Eutelsat и ABS: они предоставляют емкость для организации сетей связи и телерадиовещания. ABS, например, обеспечивает телевещание для абонентов МТС. Крупнейшие российские владельцы спутниковой группировки — ФГУП «Космическая связь» (владеет группировкой из 12 спутников серии «Экспресс») и «Газпром космические системы» (ГКС, 5 спутников серии «Ямал»).
Крупнейшие российские операторы спутниковой связи,предоставляющие услуги спутникового ШПД
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Источник: «Стратегия развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы».
Помимо этого, развитием проектов в области спутниковой связи занимается «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Компания намерена запустить к 2035 году 700 низкоорбитальных спутников связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет. «Ситроникс» также планирует к 2025 году вывести на орбиту 157 космических аппаратов, которые будут выполнять задачи в области дистанционного зондирования земли, навигации судов, интернета вещей и т. д.
Господин Пехтерев видит логичными намерения Минцифры по увеличению регулируемых тарифов для клиентов «Космической связи». «Создание и вывод на орбиту новых спутников требует денег, а в силу санкций и ухода западных производителей стоимость бортов будет выше, соответственно, нужно наполнить бюджет ГПКС, увеличив те тарифы, которые устанавливаются государством и находятся ниже рыночного уровня»,— говорит он, добавляя, что меры по запрету использования иностранных спутников могут привести к пополнению бюджетов ГПКС и ГКС.
При этом санкции существенно повлияли на возможности российских предприятий по производству спутников, отмечается и в проекте «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы».
В документе сказано, что с «учетом геополитической обстановки» сейчас отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов, которое ранее составляло в отечественных космических аппаратах связи более 80%.
В «Триколоре» “Ъ” сообщили, что позитивно относятся к инициативе правительства. «Но необходимо учитывать важные нюансы, главный из которых — ограниченность частотного ресурса как для российских, так и иностранных вещателей. Исключая для себя международный ресурс, мы ограничиваем пул выбора, что повлияет на развитие рынка и доступность услуг вещателей для конечного потребителя»,— уточнили там. В компании добавили, что развитие и адаптация технологий в России под текущие реалии займет «значительно больше трех—пяти лет», так как на данный момент российские игроки не обладают достаточной собственной технологической и экономической базой.