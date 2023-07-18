«Будет только хуже»

«Порочная практика» — министр здравоохранения раскритиковал стремление женщин делать карьеру в ущерб продолжению рода. По словам Михаила Мурашко, все это чревато ухудшением здоровья, что, естественно, влияет на демографию. Кроме того, Минздрав намерен ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ уже подготовлен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в эффективности подобных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко выступил на пленарном заседании Госдумы в рамках «правительственного часа», чтобы рассказать депутатам о том, как государство заботиться и охраняет здоровье народа российского. Главный вывод не содержит в себе сенсации: подведомственная министру система, несмотря на все существующие вызовы, сохранила финансовую и иную устойчивость. Да, всегда хочется лучше, но могло быть и хуже, и об этом также забывать не стоит.

Между тем есть в России официально признанная проблема под названием демография. Не торопятся российские семьи заводить детей. Много было уже сказано по этому поводу. Но вот министр здравоохранения, отвечая на соответствующие вопросы, высказал и свое мнение на этот счет.

В частности, он указал на достаточно «порочную практику», когда россиянки вместо того, чтобы рожать, делают карьеру. И так увлекаются всем этим делом, что потом или уже не могут воспроизводить потомство, или не хотят. Благополучие, знаете ли, дело такое — затягивает. Нет, он в принципе не против того, чтобы зарабатывать. Просто желательно сначала родить, пока здоровье позволяет, а потому уже за работу. Если, конечно, силы останутся.

Но, как правило, происходит наоборот. И что же с этим делать и как бороться с таким нехорошим явлением, Михаил Альбертович не сказал. Хотя ответ лежит на поверхности — нужно, чтобы мужья зарабатывали, если они, конечно, есть. Если же их нет, тем более приходится думать о хлебе насущном. Как же по-другому? Не всем, знаете ли, везет в личной жизни. А если так, то получается, что уже и не до демографии.

Собственно, второй острый вопрос — это прерывание беременности. Это, как мы понимаем, еще хуже. Однако здесь есть способ борьбы — давайте ужесточим оборот соответствующих препаратов. Проект приказа разработан и скоро будет вывешен на всеобщее обозрение для оценки «регулирующего воздействия». Аборты вроде пока не запрещают, но тенденция такая прослеживается давно.

Что же, раз предлагают, значит, давайте «регулирующе» оценим. Будет только хуже — все это уйдет в серую зону, подстегнет нелегальный бизнес. В целом выйдет большой вред для человеческого здоровья. Давно всем все понятно — запрещать бессмысленно. Давайте еще раз попробуем. Только вот зачем?

Качество жизни народа российского нужно повышать, чтобы была у него уверенность в завтрашнем дне. И тогда и только тогда не будет он бояться рожать. И это есть единственный способ улучшения показателей демографии.

Но, видно, наметилась не очень позитивная тенденция. Раз не получается по-хорошему, значит, нужно подтолкнуть россиян к воспроизводству потомства в добровольно-принудительном порядке. Или еще можно попробовать перейти к домострою — тоже интересное направление государственного развития. Вот только запретить женщинам работать уж точно не получится. Насчет демографии сказать сложно, а вот коллапс в экономике точно обеспечен. Не те мужики нынче, не те — тоже, кстати, проблема.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".