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Голикова перечислила регионы с максимальными показателями по абортам

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в десяти российских регионах зафиксирован очень низкий уровень рождаемости. По ее словам, самые высокие показатели прерывания беременности отмечены в Якутии, на Сахалине, а также в Иркутской, Псковской областях и ряде других регионов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия»,— сказала госпожа Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде (цитата по РБК).

Вице-премьер подчеркнула, что самые высокие показатели абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов. Фертильным возрастом в России считается 15–49 лет.

По данным Росстата, в 2022 году в стране родились 1 304 087 человек. Относительно 2021-го показатель сократился на 6,7%. Однако показатели младенческой смертности в прошлом году снизились на 9,4%. В 2022-м в России умерли 5910 детей в возрасте до года.

Милена Костерева

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