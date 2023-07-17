Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Биржевая цена АИ-92 обновила рекорд — 60 тыс. руб. за тонну

Цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам сегодняшних торгов, 17 июля, установила очередной рекорд, увеличившись на 0,3% — до 60,758 тыс. руб. за тонну. Стоимость этого вида топлива достигает рекордных показателей уже восьмую торговую сессию подряд.

Стоимость бензина марки АИ-95 в ходе торгов снизилась на 0,06%, до 66,646 руб. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 1,05%, до 53 481 руб. за тонну, цены на мазут выросли на 0,25% и составляют 21,666 руб. за тонну. При этом цена авиакеросина на торгах снизилась на 2,01%, а сжиженных углеводородных газов — на 1,58%.

Впервые биржевая цена АИ-92 превысила отметку в 60 тыс. руб. за тонну 12 июля. С середины апреля АИ-92 и АИ-95 в опте подорожали на 29%. С начала июля рост составил 3,2% и 2,8% соответственно. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России рекомендовали нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже с целью нормализации стоимости.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...