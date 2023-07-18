Власти Ирана призвали Россию уважать территориальную целостность Украины

Иранские власти верят в территориальную целостность каждой страны, в том числе Украины. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать окончание войны путем политического диалога»,— сообщил министр 17 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди в Тегеране (цитата по IRNA).

Ранее МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова из-за позиции Москвы по трем островам в Персидском заливе. Речь идет об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, территориальную принадлежность которых Ирану оспаривают ОАЭ. Причиной вызова посла стало несогласие Тегерана с совместным заявлением по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«После вызова посла России в МИД у нас были разъяснения от российских властей, но мы не считаем их достаточными и не приемлем повторения этой практики со стороны России или какой-либо другой стороны в отношении территориальной целостности Ирана»,— прокомментировал 17 июля сложившуюся ситуацию господин Амир-Абдоллахиан.

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Мария Федотова