МИД Ирана вызвал посла России из-за позиции РФ по трем островам в Персидском заливе

В МИД Ирана сегодня, 12 июля, вызвали посла РФ Алексея Дедова. Причиной стало несогласие Тегерана с совместным заявлением по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Речь идет об упомянутых в документе трех островах залива — Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, территориальную принадлежность которых Ирану оспаривают ОАЭ.

Помощник главы иранского МИДа Алиреза Энаяти сообщил российскому послу, что упомянутые острова «навсегда принадлежат Ирану», а также «потребовал, чтобы Россия изменила свою позицию по этому вопросу». Он призвал господина Дедова «передать возражения Ирана против содержания совместного заявления России и Организации сотрудничества стран Персидского залива». «Посол России в Исламской Республике подчеркнул, что Москва уважает территориальную целостность Ирана, и сказал, что в ближайшее время сообщит об этом в Москву»,— говорится в пресс-релизе на сайте иранского МИДа.

Встреча, на которой приняли упомянутое заявление, прошла 10 июля в Москве. Это было уже шестое министерское заседание стратегического диалога Россия—ССАГПЗ, оно состоялось под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова и его оманского коллеги Бадра Аль-Бусаиди. В заседании участвовали главы внешнеполитических ведомств Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, а также генсек ССАГПЗ Джасем Аль-Будейви.

Лаура Кеффер