СБУ возбудила против Антона Красовского уголовное дело о призывах к геноциду

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение бывшему ведущему телеканала Russia Today Антону Красовскому по статье о публичных призывах к геноциду (ч.2. ст.442 УК Украины). В феврале по аналогичному обвинению суд на Украине приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Красовский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Красовский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В пресс-релизе СБУ говорится об установлении нового эпизода нарушения журналиста по 442-й статье. Спецслужба упомянула эфир программы Антона Красовского «Антонимы», во время которого журналист призвал «топить» и «жечь» украинских детей. Этот выпуск был опубликован 20 октября 2022 года.

Писатель Сергей Лукьяненко в интервью рассказывал Антону Красовскому, как в детстве на Украине дети говорили ему, что их страна «оккупирована москалями». В ответ журналист сказал: «топить таких надо было», «в смерекову хату забивать и жечь этих детей».

Вслед за этим RT приостановил сотрудничество с журналистом. Руководство канала посчитало его высказывание «диким». Антон Красовский после этого написал, что ему «по-настоящему неловко».

О заочном приговоре Антона Красовского СБУ сообщила 17 февраля. Его признали виновным по статьям о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109). В спецслужбе утверждали, что с февраля 2022 года журналист публично поддерживал действия российских властей на Украине и «призывал к геноциду украинского народа», распространяя свои «тезисы во время эфиров RT и через подконтрольные Telegram-каналы». О каких конкретно высказываниях шла речь, СБУ не уточняла.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян