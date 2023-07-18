Мэрия Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в размере 94 тыс. рублей

Администрация Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра (кв. м) общей площади жилья в Екатеринбурге на III квартал 2023 года. Согласно постановлению средняя стоимость составляет 94 036 рублей.

Подобные постановления принимаются на каждый квартал года. Согласно тексту документа, это важно для предоставления жилья по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда.

По данным на май, средняя цена кв. м на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 106 тыс. руб. Максимальная стоимость кв. м зафиксирована на уровне 563,2 тыс. руб.

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