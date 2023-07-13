В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру, где стоимость одного квадратного метра превысила полмиллиона рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру, где стоимость одного квадратного метра (кв. м) превышает полмиллиона рублей. Согласно данным сайта N1.ru, за 98 млн руб. продают трехкомнатную квартиру на ул. Хохрякова в клубном доме «Тихвинъ». Стоимость одного кв. м в ней составляет 563,2 тыс. руб. Общая площадь квартиры — 174 кв. м, жилая — 107 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоит отметить, что это не самая дорогая квартира, которая сейчас находится в продаже. Так, в Екатеринбурге продают четырехкомнатные апартаменты в «Башне Исеть» площадью 456 кв. м за 138 млн руб. При этом, стоимость одного кв. м здесь составляет 302,7 тыс. руб.

Квартира в «Тихвине» не единственный лот, где стоимость «квадрата» превышает полмиллиона рублей. В однокомнатной квартире на ул. Попова в клубном доме LVIII, стоимость одного кв. м превышает 533 тыс. руб., стоимость всей квартиры — 32 млн руб. Общая площадь жилья — 60 кв. м. Как указано в объявлении, в квартире сделан «дорогой, качественный ремонт из материалов высокого класса». Новому владельцу остается практически все мебель и техника.

512 тыс. руб. за кв. м придет отдать при покупке четырехкомнатной квартиры в «Кандинском». Площадь квартиры, стоимостью 85 млн руб. составляет 165 кв. м.

Напомним, в июле прошлого года стоимость самого дорогого квадратного метра на рынке недвижимости в Екатеринбурге составляла 444 тыс. руб.

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