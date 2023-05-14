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Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 106 тыс. рублей

Средняя цена одного квадратного метра (кв. м) на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 106,5 тыс. руб. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) за неделю цена выросла на 0,2%, за четыре недели на 0,7%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самая высокая средняя цена в уральской столице зафиксирована в центре города — 138 тыс. руб. за кв. м. Самая низкая цена в этом районе составляет 87,4 тыс. руб., самая высокая — 222 тыс. руб. В первом ценовом поясе (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго–Западный) средняя цена составляет 117,3 тыс. руб. В целом стоимость кв. м варьируется от 81,5 тыс. руб. до 172,1 тыс. руб.

Самые низкие цены зафиксированы в четвертом ценовом поясе (Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Н–Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш). Стоимость кв. м здесь начинается от 46,2 тыс. и заканчивается 102,6 тыс. кв. м.

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