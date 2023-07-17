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Коммерсантъ FM
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«Манчестер Юнайтед» защитил ворота деньгами

Он заменил Давида де Хеа Андре Онаной

Камерунец Андре Онана войдет в тройку самых дорогих голкиперов в истории футбола благодаря прорывному сезону в «Интере» и последовавшему за ним трансферу в «Манчестер Юнайтед», который нуждается в сильном вратаре. Манчестерцы заплатят за Онану более €50 млн.

У голкипера «Интера» Андре Онаны отличные статистические показатели: в прошлом сезоне из 24 матчей, проведенных в чемпионате Италии, в восьми он отстоял «на ноль»

У голкипера «Интера» Андре Онаны отличные статистические показатели: в прошлом сезоне из 24 матчей, проведенных в чемпионате Италии, в восьми он отстоял «на ноль»

Фото: Luca Bruno / AP

У голкипера «Интера» Андре Онаны отличные статистические показатели: в прошлом сезоне из 24 матчей, проведенных в чемпионате Италии, в восьми он отстоял «на ноль»

Фото: Luca Bruno / AP

О том, что Андре Онана в ближайшие дни перейдет из «Интера» в «Манчестер Юнайтед», сообщил целый ряд источников, включая BBC. По его данным, он подпишет с английским клубом пятилетний контракт с опцией продления на сезон. Онана должен присоединиться к нему в конце нынешней недели и успеть поехать с командой в коммерческое турне по США.

Речь идет об очень заметной сделке, прежде всего из-за ее стоимости. BBC утверждает, что за 27-летнего камерунца «Манчестер Юнайтед» заплатит «Интеру» «почти £50 млн». Это лишь чуть меньше, чем он заплатил недавно «Челси» за атакующего полузащитника Мейсона Маунта (тот обошелся манчестерцам в £55 млн). Версия BBС фактически совпадает с версией Transfermarkt. По его данным, стоимость трансфера Онаны составляет €50 млн. При этом в виде будущих бонусов в нее включены еще €4 млн.

Таким образом, Андре Онана благодаря интересу со стороны «Манчестер Юнайтед» может войти в тройку самых дорогих голкиперов в истории.

Игроки этого амплуа в среднем стоят гораздо дешевле, чем остальные футболисты. В данный момент рейтинг возглавляет испанец Кепа Аррисабалага, которого «Челси» в 2018 году купил у «Атлетико» за €80 млн. Следом за ним идет бразилец Алиссон. В том же году он перешел из «Ромы» в «Ливерпуль» за €62,5 млн. Наконец, третью позицию занимает легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон. Стоимость его давнего, 2002 года, трансфера из «Пармы» в «Ювентус» с учетом изменения курса валют составляет, как предполагает Transfermarkt, €52,88 млн.

Оказаться в «Манчестер Юнайтед» Андре Онане, несомненно, помогло давнее знакомство с его тренером Эриком Тен Хагом. Онана — воспитанник академии «Барселоны». Но до элитного уровня он дозрел в «Аяксе», который долго тренировал, прежде чем год назад получить приглашение от манчестерцев, Тен Хаг. В голландском клубе камерунец очутился в середине прошлого десятилетия, а в его основе отыграл шесть сезонов.

Впрочем, скорее всего, в данном случае знакомство с наставником — все-таки второстепенный фактор. Этим летом «Манчестер Юнайтед» расстался со своим основным голкипером Давидом де Хеа, который в последнее время нередко подвергался критике из-за большого количества ошибок. А среди тех вратарей, что в минувшем сезоне были на виду, Андре Онана, безусловно, выделялся. Тот сезон вообще стал для него прорывным.

Летом 2022 года камерунец в статусе свободного агента перешел в «Интер». Предполагалось, что в итальянском клубе ему достанется роль дублера опытного Самира Хандановича, капитана миланцев, который не давал веских поводов думать, будто бы его могут усадить на скамейку.

Однако очень быстро Андре Онана выиграл у Хандановича конкуренцию, а в важнейших турнирах доказывал, что тренер Симоне Индзаги не напрасно рискнул довериться ему.

Из 24 встреч национального первенства ровно треть камерунец отыграл «на ноль». В Лиге чемпионов, в которой «Интер» сенсационно добрался до финала, его показатели еще более впечатляющие. В ней у него было столько же — восемь — «сухих» матчей при 13 проведенных играх. При этом он превзошел всех вратарей итальянских клубов по числу атакующих — тех, которые вылились в удары по воротам,— передач. Между тем как раз скверная игра ногами была одним из факторов, приводивших к ляпам Давида де Хеа. В этом компоненте, имеющем в современном футболе большое значение, Онана точно существенно превосходит испанца.

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Единственный серьезный срыв Андре Онаны связан с катарским чемпионатом мира. На нем он считался чуть ли не главной надеждой сборной Камеруна, однако сыграл за нее лишь в стартовом матче в группе со швейцарцами. Перед вторым, с сербами, неожиданно выяснилось, что фамилии Онаны уже нет в камерунской заявке. Оказалось, что он был исключен из сборной после конфликта с тренером Ригобером Сонгом по поводу ее тактики. Позже Андре Онана объявил о том, что больше не будет выступать за национальную команду. Правда, это обстоятельство, видимо, являлось лишним плюсом для манчестерского менеджмента при рассмотрении его кандидатуры.

Алексей Доспехов

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