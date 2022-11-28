Сборную Камеруна спасла замена

Сборные Сербии и Камеруна, не набравшие очков в стартовом туре группового этапа, сыграли самый пока веселый матч на чемпионате мира. Каждый из соперников в нем вел в счете, сербы по ходу второго тайма — с разницей аж в два мяча, но в итоге все закончилось ничьей — 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол и результативная передача вышедшего на замену Венсана Абубакара (№10) спасли сборную Камеруна от поражения в матче с Сербией и помогли ей сохранить шансы на выход в play-off

Фото: Marko Djurica, Reuters Гол и результативная передача вышедшего на замену Венсана Абубакара (№10) спасли сборную Камеруна от поражения в матче с Сербией и помогли ей сохранить шансы на выход в play-off

Фото: Marko Djurica, Reuters

Матч на стадионе Al Janoub уже вовсю шел, а журналисты BBC, L’Equipe и прочих известных медиаресурсов продолжали выяснять самый теперь любопытный вопрос, с ним связанный: почему в воротах камерунцев этот мало кому знакомый парень — Дэвис Эпасси? Где железный первый номер Андре Онана, его ведь нет даже среди запасных?

Камерунская сторона ничего не объясняла. Потом появилось сообщение о «причинах дисциплинарного характера», из-за которых футболист «Интера» сборную покинул.

Потом Cope привел более подробную версию. Из нее следовало, что у Онаны возник конфликт с тренером Ригобером Сонгом.

Тому якобы не понравилось, что в матче, в котором камерунцы уступили швейцарцам, вратарь косплеил молодого Мануэля Нойера, то есть все время выбегал из штрафной. Сонгу, хотя человек, похожий на вдруг ожившего Боба Марли, по идее, должен обожать такие выкрутасы, хотелось, чтобы Онана играл попроще и понадежнее. Онана настаивал на своем и добился исключения из команды. Получилась классическая производственная драма, после которой ни Сонгу, ни Эпасси нельзя было позавидовать. Первому — потому что после таких резких решений на тренера ложится двойная ответственность, а в случае осечки его сожрут с потрохами. Второму — ну, потому что приковал к себе все внимание. А это тоже дополнительное давление.

Некоторое время сербы Эпасси щадили. Вернее, щадил один серб, тот, что всегда на острие, тот, под присутствие которого заточена вся игра остальных отличных футболистов, располагающихся чуть ниже Душана Тадича и Сергея Милинковича-Савича, отвечающих за обострения с флангов Андрии Живковича и Филипа Костича. Речь об Александре Митровиче.

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У него было два прекрасных шанса. Один он создал себе сам, уложив возле угла вратарской на газон камерунского защитника с легкостью, поразительной для человека, который обладает грацией тираннозавра. Митрович метил в дальний угол, но мяч угодил в стойку. Второй шанс форварду принесла серия дурацких рикошетов. Позиция была еще лучше — прямо напротив створа. Митрович стрельнул неточно.

А вскоре огрызнулись камерунцы. Им долго не хватало солидности, но угловой они исполнили идеально: подача, скидка, чуть корректирующая полет мяча, замыкание в исполнении Жан-Шарля Кастеллетто — и объятия всей сборной, включая запасных.

Поклонники камерунцев вряд ли сомневались, что те отправятся на перерыв, ведя в счете: в конце концов, уже идет компенсированное время, осталось справиться с не очень-то опасным с виду стандартом.

Но навес Тадича нашел в толпе игроков голову Страхини Павловича, а сербские обнимашки не уступили камерунским: игрока, счет сравнявшего, потискали два десятка человек.

И это, как ни странно, было еще не все плохое, что приберегло для камерунцев добавленное к первому тайму время, потому что Сергей Милинкович-Савич до того, как оно истекло, успел пальнуть с двух десятков метров. Пальнул он, выводя сербов вперед, классно, но камерунские фаны все равно наверняка подумали в эти секунды сербского счастья о том, что зря, видимо, Сонг избавился от очень хорошего голкипера. Да пусть бы себе бегал в поле: на «ленточке»-то, как ни крути, лучше Онаны никого. Он бы, может, и выручил.

Сразу после перерыва сербы забили еще один гол, и после него следовало предположить, что интрига в матче мертва. Дело было даже не в разнице в счете, пока еще несмертельной, а в том, как именно сборная Сербии отличалась.

Все в этом эпизоде кричало о том, что камерунцы сдулись, что им уже плевать на происходящее. Они фактически подарили сербам мяч на своей половине, они расположились в штрафной настолько бестолково, а реагировали на перемещения оппонентов настолько вяло, что Митровичу после нескольких передач надо было лишь тихонько пробить по пустым воротам.

Однако самое интересное было впереди. Ригобер Сонг, которого соотечественники прокляли уже неоднократно, все перевернул первой же заменой. На поле вышел форвард Венсан Абубакар и в одиночку устроил пожар. Сначала он потряс соперников затеянным в штрафной слаломом. Сербы его пережили, но не пережили следующий прорыв нападающего. Его пришлось изучать VAR, убедившим, что каким-то чудом Венсан Абубакар зацепился за линию офсайда, прежде чем одурачить очутившегося перед ним вратаря Ваню Милинковича-Савича. Тот ожидал чего угодно, но точно не издевательского «парашютика», которым Абубакар перекинул голкипера.

Пожар, превращавший сербские надежды в пепел, полыхал вовсю, а Венсан Абубакар не хотел успокаиваться и, снова избежав устроенной для него ловушки, теперь не стал бить сам, а вместо этого выложил мяч Эрику Шупо-Мотингу. И от сербского запаса, только что смотревшегося железобетонным, не осталось ничего. Так что шансы на play-off после этой встречи сохранили обе сборные, набравшие по первому на чемпионате очку.

Алексей Доспехов