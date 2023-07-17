В Красноярске задержаны юристы, вымогавшие 100 млн рублей у Олега Митволя

Правоохранительными органами Красноярска задержаны два юриста, которые вымогали 100 млн руб. у бывшего федерального чиновника Олега Митволя — главного фигуранта дела о хищении почти 1 млрд руб. при строительстве красноярской подземки. Об этом «Ъ» рассказали источники в силовых ведомствах. По их данным, юристы предложили за 100 млн руб. урегулировать вопрос с уголовным делом, при получении 10 млн руб. их задержали. Переговоры, по некоторым данным, юристы вели с женой Олега Митволя, который сам находится под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олега Митволя, в разные годы занимавшего должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года. Претензии следствия касаются его работы в должности председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ»).

По версии следствия, трест получил госконтракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии подземки. Как указывается в материалах дела, компания-подрядчик направила в краевое транспортное управление подложные, по мнению следствия, проектные документы и акты инженерных изысканий. На основании этих бумаг тресту было перечислено свыше 950 млн руб.

Олегу Митволю инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-чиновник вскоре после ареста полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 5 июля 2023 года суд перевел Олега Митволя из СИЗО, где он провел больше года, под домашний арест.

Константин Воронов, Новосибирск