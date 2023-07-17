ЦБ: в первом полугодии число финансовых пирамид увеличилось на 19% год к году

Центробанк обнаружил в первом полугодии 2023 года 2449 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из данных регулятора. Финансовых пирамид было выявлено 1139, их число увеличилось на 19% год к году. Информацию о нарушениях регулятор отправляет в правоохранительные органы и ФАС.

С января по июнь по результатам рассмотрения материалов, отправленных Центробанком, возбуждено около 70 уголовных дел, более 300 — административных. Доступ к свыше 5 тыс. ресурсов ограничен. Почти 60% этих проектов принимали взносы в криптовалюте. Основной рост пришелся на краткосрочные «псевдоинвестиционные интернет-проекты», в том числе в мессенджерах и соцсетях.

Также ЦБ выявил около 850 нелегальных кредиторов. Это на 28% больше, чем годом ранее. Также обнаружено более 400 нелегальных профучастников.

Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута в мае говорил, что регулятор считает нужным усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от блогеров и Telegram-каналов. По его словам, защитить средства россиян также поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные ЦБ компании. Тогда же ЦБ запустил образовательный проект, имитирующий сайт финансовой пирамиды