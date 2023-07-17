Сенатор Шейкин призвал россиян срочно сменить пароли из-за утечек персональных данных

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин призвал россиян «срочно» сменить и подобрать различные пароли для ряда сервисов. Он обосновал эту необходимость большим количество персональных данных, утекающих в сеть.

«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля»,— сказал господин Шейкин «РИА Новости».

По его словам, компании «легкомысленно» относятся к сохранности персональных данных пользователей, поскольку закон об оборотных штрафах за утечки еще не принят. Рекомендацию подобрать разные пароли для своих сервисов и регулярно их менять он получил от эксперта «Лаборатории Касперского».

По данным Роскомнадзора на середину июня, с начала 2023 года произошло около 75 утечек персональных данных. Всего в интернет попали порядка 200 млн записей о россиянах. За весь 2022 год утекло примерно 600 млн записей. Законопроект об оборотных штрафах компаний за утечку персональных данных обсуждается с весны 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести соответствующий проект закона до 1 июля. Артем Шейкин в середине июня говорил, что Минцифры подготовило законопроект: штраф за первое нарушение составит от 5 млн до 10 млн руб., за повторное — до 3% от оборота. За повторные утечки штраф для компаний составит от 0,1% до 3% от оборота компании за прошлый год.

Лусине Баласян