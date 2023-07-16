В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал прошедший в Вильнюсе саммит НАТО, на котором для Украины упростили процедуру вступления в альянс, убрав выполнение плана действий по членству.

«Да, мы очень просто сказали в НАТО, что будущее Украины в НАТО. Мы имели в виду это. Это не обсуждается. Это то, чему теперь привержен 31 союзник»,— сказал Джейк Салливан в программе Face the Nation на телеканале CBS сегодня, 16 июля.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходил 11–12 июля. Один из главных итогов — отмена для Украины план действий по членству. Сейчас такую программу проходит Босния и Герцеговина. Власти Грузии не раз упрекали руководство альянса в том, что стране не дают возможности присоединиться к ПДЧ.

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